El agitador ultra Bertrand Ndongo revienta una rueda de prensa de Sumar en el Congreso: "Le ruego que se calle"

El activista de ultraderecha Bertrand Ndongo ha boicoteado este martes la rueda de prensa de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, que se ha visto obligada a suspenderla. Un día más, ha entrado en la sala de prensa para intentar hacer preguntas sin tener el turno de palabra y reventar así la comparecencia.

Una situación insólita en la que ha habido mucha violencia verbal, con Ndongo a gritos con la jefa de prensa de Martínez, que finalmente ha tenido que suspender su rueda de prensa y marcharse, mientras los periodistas de verdad se quedaban sin poder hacer sus preguntas a la portavoz.

Tal y como puede verse en el vídeo, el agitador no dejaba de intervenir pese a no tener la palabra, ante lo que la jefa de prensa de Martínez le ha reprendido: "Está genial que de vez en cuando te pases por aquí porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala, pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra", ha sentenciado.

La propia portavoz de Sumar le ha instado a guardar silencio para poder atender a la prensa: "Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle". "Miren, para mí es un ruido de fondo", ha dicho Martínez ante su insistencia, dirigiéndose a los profesionales de la información. "Y ahora las preguntas de periodistas de verdad, gracias", invitaba por su parte su jefa de prensa.

Ndongo, sin embargo, ha seguido con su perorata, hablando por encima de la periodista que trataba de plantear su pregunta. La tensión ha escalado hasta el punto de que ha acabado enfrentándose directamente con la jefa de comunicación de la diputada: "No me va a mandar a callar, ustedes se callan", espetaba. Finalmente, Martínez optaba por poner fin a la rueda de prensa.

Protesta de los periodistas

Esta es la realidad con la que conviven día a día los periodistas que cubren la información parlamentaria, que se enfrentan a la tensión y la falta de respeto a diario. Ante lo ocurrido este martes, los 34 periodistas parlamentarios que estaban presentes han acordado no asistir a ninguna rueda de prensa durante el resto del día para presionar a los grupos parlamentarios para que aprueben una reforma del reglamento que contemple normas para los periodistas y sanciones si se incumplen.

El equipo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que apoya esta reforma, cree que la decisión está en manos de los grupos. Armengol siempre ha defendido que en la Cámara Baja deben imperar el decoro y el respeto y que hay determinadas actitudes que no se pueden consentir. En este sentido, desde la Presidencia del Congreso trasladan que siempre se va a respaldar a los periodistas para que ejerzan su profesión con rigor y libertad.