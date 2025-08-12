Ahora

"Vamos a estar con ellos"

Mañueco reaparece tras tres días de incendios en Castilla y León y promete ser "generoso" con los afectados

Los detalles El presidente autonómico, a quien la emergencia ha pillado en Cádiz, se ha comprometido en una rueda de prensa a establecer ayudas "de manera inmediata" para quienes se han sufrido alguna pérdida material.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reaparecido este lunes para hablar por primera vez sobre los incendios que están afectando a la región en los últimos tres días.

El mandatario, a quien la emergencia ha pillado en Cádiz, se ha comprometido en una rueda de prensa a establecer ayudas "de manera inmediata" para quienes se han sufrido alguna pérdida material y a impulsar "la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios".

"Quiero mandar un mensaje de esperanza de futuro, el gobierno de Castilla y León va a estar en la reconstrucción de todo lo perdido en los incendios, lo haremos de manera rápida y generosa", ha adelantado Mañueco, que también ha anunciado su intención de actuar de forma "inmediata en los bienes patrimoniales" de Las Médulas.

Para ello, el presidente castellanoleonés ha anunciado la "toma de acuerdos" con el objetivo de "estar al lado de las personas que han sufrido pérdidas". "Vamos a estar con ellos, no dejaremos a nadie atrás", ha añadido.

Duras críticas

Mañueco, que ha estado ausente durante 72 horas, ha recibido duras críticas por parte de la oposición, igual que el consejero de Medio AMbiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que estaba en Gijón dirante el fin de semana mientras los incendios ya eran de extrema gravedad y justificó su presencia en la Feria Internacional de Muestras de Asturias y la comida posterior porque tenía "la mala costumbre de comer".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el más duro con Mañueco y Quiñones, a quienes ha tachado de "sinvergüenzas" a través de sus redes sociales. "Uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer", criticaba Puente en referencia a las vacaciones de Mañueco y su consejero.

Estas palabras del ministro han provocado un aluvión de críticas por parte del Partido Popular. De hecho, el líder de la formación de Génova, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Pedro Sánchez que cese a Óscar Puente.

