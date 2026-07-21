Las acusaciones populares se plantean pedir un cambio de medidas cautelares de Zapatero al apreciar mayor riesgo de fuga

José Luis Rodríguez Zapatero, durante la comisión por el 'caso Koldo' en el Senado, en marzo de 2026

¿Qué podemos esperar? Entre las medidas que podrían solicitar estarían la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas del expresidente.

Las acusaciones populares del caso Plus Ultra podrían solicitar al juez Calama modificar las medidas cautelares del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, debido al incremento del riesgo de fuga según los últimos escritos de varios investigados. Entre las medidas posibles están las comparecencias periódicas, la retirada de pasaporte o la prohibición de salir del país. Este planteamiento surge tras las declaraciones de Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola, que implican a Zapatero en el rescate de la aerolínea. Además, Hazte Oír pedirá nuevas testificales de exministros y registros de visitas de Moncloa y Transportes.

Las acusaciones populares del caso Plus Ultra podrían solicitar al juez Calama la modificación de las medidas cautelares del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que los últimos escritos presentados por varios investigados incrementan el riesgo de fuga.

Así lo han explicado fuentes de la acusación popular a laSexta, aunque no han concretado qué medidas se plantean pedir. Entre las posibilidades que se podrían pedir estan las comparecencias periódicas del expresidente, la retirada de pasaporte o la prohibición de salir del territorio nacional.

El nuevo planteamiento de la acusación popular llega un día después de que Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como testaferro de Zapatero, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, hayan afirmado en sendos escritos que el socialista medió para conseguir el rescate de la aerolínea y que se le pagó por ello.

Concretamente, Martínez Sola reconoció que la compañía pagó 530.000 euros a empresas de Julito Martínez por la adjudicación del rescate; es decir, un 1% de los 53 millones concedidos en ayudas. Dichos pagos se canalizaron a través de las empresas Análisis Relevante, Voli Analítica y Iot Domotic Europe, vinculadas todas a Julito Martínez.

Pedirá nuevas testificales

Fuentes de Hazte Oír han confirmado a laSexta que, además de plantearse pedir la modificación de las medidas cautelares, va a solicitar a la Acusación Popular Unificada las testificales de Pedro Saura (exsecretario de Estado de Transportes), José Luis Escrivá (exministro de Inclusión y Seguridad Social) y la cúpula de la SEPI en la fecha del rescate, junto a su equipo técnico evaluador.

Asimismo, volverá a pedir las testificales de los exministros que formaban parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate y ya no forman parte del Gobierno, y de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en la fecha del rescate.

Por último, requerirá oficios sobre los registros de visitas de Moncloa y Transportes.

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