El PP pide anular la instrucción sobre la 'ley de nietos' al dudar de que el procedimiento se esté haciendo con todas las garantías

Los detalles Según la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) ha sido "bastante esclarecedora".

El Partido Popular (PP) ha solicitado la nulidad de la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la 'ley de nietos', que afecta a la concesión de nacionalidades a descendientes de exiliados españoles y al voto exterior, por dudas sobre su cumplimiento de garantías. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, expuso esta preocupación en una rueda de prensa, destacando que la Junta Electoral Central (JEC) también ha expresado dudas sobre el proceso. La JEC, aunque no puede revocar leyes, considera que la instrucción podría exceder sus competencias y ha pedido a la Oficina del Censo aclaraciones sobre el proceso de adscripción electoral.

El PP ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la llamada 'ley de nietos', que regula la aplicación de la norma, al dudar de que tanto el proceso de concesión de nacionalidades a los descendientes de exiliados españoles como el voto exterior se esté haciendo con todas las garantías.

Una petición que ha explicado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en una rueda de prensa en la sede del partido, donde ha señalado que la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) de la semana pasada ha sido "bastante esclarecedora" en este sentido.

La JEC, ha dicho la dirigente popular, "ha dudado" del proceso y si bien reconoce al mismo tiempo que no es el órgano competente para revocar leyes, "entiende que la instrucción se extralimita" y pide a la Oficina del Censo que aclare "con criterios homogéneos" cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción.

En la resolución de la Junta Electoral a la que se refiere Ezcurra, del pasado 16 de julio, este órgano pedía a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos' y el voto por correo de residentes ausentes, así como que elaboren una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.

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