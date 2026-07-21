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las joyas de Zapatero

Sin noticias de las joyas: Zapatero dijo que daría explicaciones en 10 días, pero aún no se sabe nada más de un mes después

Los detalles En su declaración del pasado 17 de junio ante la Audiencia Nacional como imputado por el caso Plus Ultra, el expresidente evitó dar explicaciones alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar su defensa sobre esta cuestión.

José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas incautadas.
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Ya ha pasado más de un mes de la declaración en la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces se acogió a su derecho a no declarar sobre las joyas encontradas en su despacho valoradas en 1,3 millones de euros. Aseguró que daría explicaciones en diez días, pero ha pasado ese plazo y se sigue sin saber nada.

"Al cabo de una semana o diez días". Con esa promesa trasladó Zapatero al juez José Luis Calama que solicitaría una nueva comparecencia para dar explicaciones sobre esas joyas halladas en una caja fuerte de su despacho en la madrileña calle de Ferraz, momento en que podría aportar la documentación necesaria.

En esa declaración del pasado 17 de junio como imputado por el caso Plus Ultra, el expresidente evitó dar así explicaciones alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar su defensa sobre esta cuestión.

Sin embargo, las joyas fueron encontradas el pasado 19 de mayo, por lo que el expresidente debería llevar ya dos meses recopilando información para dar esas explicaciones prometidas.

Según la tasación de la joyería Ansorena, las joyas están valoradas en 1,3 millones de euros, una tasación que llevó al magistrado a imputar a Zapatero por un delito fiscal y otro de contrabando por el origen no justificado de las joyas.

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