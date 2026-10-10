La acampada de Sol se mantiene firme tras dos semanas y con la llama de la protesta viva después de la muerte de Maricarmen

Los detalles Según cuentan los acampados a laSexta, "la muerte de la mujer ha sido un duro golpe que ha prendido aún más la mecha de la movilización social". Muestra de ello, un enorme altar a las puerta de la Presidencia de Madrid con decenas de velas y mensajes en pro de la lucha y de la anciana.

Desde hace dos semanas, la Puerta del Sol en Madrid es el epicentro de una protesta por el derecho a la vivienda, intensificada tras el fallecimiento de Maricarmen, una figura emblemática del movimiento, 14 días después de ser desahuciada. La manifestación ha llevado al Gobierno a adelantar las elecciones al 29 de noviembre. En Barcelona, la acampada en Plaça Catalunya lleva doce días con 600 tiendas de campaña, y los manifestantes se preparan para la huelga general del 11 de noviembre. El Sindicato de Inquilinos se desvinculará de la acampada para centrarse en la huelga, tras una multitudinaria manifestación con más de 15.000 asistentes.

Ya van dos semanas de acampada en la Puerta del Sol de Madrid. El clamor por la vivienda no cesa y más después de que Maricarmen, ya símbolo de las protestas, falleciera tan solo 14 días después de ser desahuciada.

La llama de la protesta sigue viva y la histórica plaza madrileña sigue acogiendo a cientos de personas que mantienen su protesta por el derecho a la vivienda y en memoria de la mujer de 87 años, todo un referente en la lucha que ha llevado al Gobierno a adelantar las elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Según cuentan los acampados a laSexta, "la muerte de Maricarmen ha sidoun duro golpe que ha prendido aún más la mecha de la movilización social". Muestra de ello, un enorme altar a las puerta de la Presidencia de Madrid con decenas de velas y mensajes en pro de la lucha y de la anciana.

600 tiendas en Barcelona

Aunque la acampada de Sol sigue sin ser la única. En Barcelona también resiste en Plaça Catalunya, donde ya llevan doce días de acampada. Con 600 tiendas de campaña, los manifestantes miran a la huelga general del 11 de noviembre sin fecha prevista para dejar las calles, aunque podría ser este día cuando todo termine.

Según confirmaban este viernes, el Sindicato de Inquilino se desvinculará de la acampada para enfocar todos sus esfuerzos en la huelga, todo ello después de que se celebrara una manifestación multitudinaria en la ciudad condal con más de 15.000 asistentes.

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