Abren juicio a la agitadora Pilar Baselga por difundir el bulo de que Begoña Gómez es transexual

La agitadora de ultraderecha Pilar Baselga será juzgada por difundir el bulo de que Begoña Gómez es transexual. Es una profesional de la difusión de todo tipo de teorías conspiranoicas que ha denunciado a la mujer de Sánchez en numerosas ocasiones. Ninguna de ellas tuvo éxito. Lo de referirse en estos términos a la mujer de un presidente ya lo han vivido también Macron en Francia y Obama en Estados Unidos.

Se la conoce por alimentar teorías conspiranoicas sobre la DANA y por negar el impacto del coronavirus, pero el bulo que llevará a juicio a Baselga el próximo 12 de marzo es sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez y de la que duda hasta sobre su identidad sexual, según ella misma ha confirmado en su cuenta de Telegram, en la que ha señalado que el juicio será en un juzgado de lo Penal de Madrid. "Esta esposa del presidente, o esposo. Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño", dijo ya en noviembre de 2022.

En el canal de Telegram en el que ha informado del juicio ha pedido apoyo a sus seguidores y ha asegurado que la mujer de Pedro Sánchez "ha vivido de la prostitución". Esta 'youtuber' de la conspiración también ha acusado a Gómez de cometer delitos graves. "La han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos", afirmó.

Begoña Gómez no es la única primera dama que ha sido atacada por la ultraderecha. Michele Obama y Brigitte Macron también han sido víctimas de bulos sobre su supuesta identidad sexual. "Brigitte Macron, la actual primera dama francesa, nació hombre", llegó a decir la 'influencer' Candace Owens.

La justicia francesa ya condenó a diez personas por ese bulo, pero eso no ha evitado que hace solo un mes Baselga dijera esto sobre ella en diciembre del pasado año: "Brigitte Macron en realidad no es Brigitte, es su hermano, el de las gafas que hemos visto antes, que es Jean-Michel". Así demostraba una vez más que hay quien no deja que la verdad le estropee un buen bulo.

