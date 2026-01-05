Condenadas diez personas a penas de entre cuatro y ocho meses de prisión por ciberacoso a la primera dama francesa, Brigitte Macron

Los detalles Ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años, han sido juzgados por lanzar comentarios de odio contra la mujer de Emmanuel Macron, como acusarla de "pedofilia" por la diferencia de edad con su marido o afirmar que es trans.

Un tribunal de París ha declarado culpables a diez personas de acoso cibernético contra Brigitte Macron, la primera dama francesa, por difundir afirmaciones falsas sobre su identidad de género. Los acusados, ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 60 años, han sido condenados por realizar comentarios malintencionados y tránsfobos, sugiriendo que Macron es una mujer transgénero nacida hombre. Además, algunos de los comentarios equiparaban la diferencia de edad entre Brigitte y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, con "pedofilia". Este caso subraya la lucha contra el acoso y la desinformación en línea.

El Tribunal Correccional de París ha condenado este lunes a penas de entre cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia.

Además, todos tendrán que pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la mujer del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Los ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 60 años, juzgados en un tribunal penal de París, han sido acusados ​​de hacer comentarios malintencionados sobre el género y la sexualidad de Brigitte Macron, incluyendo equiparar su diferencia de edad con la de su marido con "pedofilia".

Además, también han lanzado bulos tránsfobos, como que Brigitte Macron nació siendo un hombre y ahora es una mujer trans. Entre los acusados hay diferentes edades y profesiones, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un escritor o un galerista.

Fue el pasado 27 de octubre cuando arrancó el juicio en París contra las diez personas por ciberacoso a la mujer del presidente francés. Macron presentó la demanda por ciberacoso en agosto de 2024, lo que llevó a los investigadores a detener a varios sospechosos de edades comprendidas entre los 41 y los 60 años.

Este juicio se sumó a la demanda ya interpuesta por los Macron en Estados Unidos contra la influencer ultra Candance Owens, quien también difamaba a Brigitte Macron en redes sociales.

Segunda condena por bulos tránsfobos

En septiembre de 2024, el Tribunal Correccional de París ya condenó a dos mujeres a sanciones económicas por divulgar en una red social bulos tránsfobos sobre Brigitte Macron, y se les impuso el pago de 8.000 euros de indemnización. Los hechos ocurrieron en una conversación de cuatro horas en la plataforma YouTube, entre una supuesta médium y una autodenominada "periodista independiente autodidacta".

Esta sentencia se produjo tras la vista del juicio, que tuvo lugar en junio de 2024 por una serie de afirmaciones que divulgaron en 2021 y en las que aseguraban que Brigitte Macron sería una mujer transgénero y que su nombre original sería Jean Michel Trogneux, es decir, la identidad de su hermano, a quien también tuvieron que indemnizar con 5.000 euros.

El abogado de Brigitte Macron, Jean Enocchi, afirmó entonces al canal 'BFMTV' que estas afirmaciones eran "totalmente falsas", y que tenía instrucciones de actuar contra ellas "tanto en Francia como en el extranjero".

El propio Macron denunció en marzo de 2024 la difusión de este tipo de bulos sobre su mujer. "Lo peor de la información falsa y los escenarios inventados, con personas que acaban creyéndolos, es que afectan también a tu vida privada", lamentó.

