Tirón de orejas a los influencers: denuncian el uso de menores para publicidad y anuncios de remedios para la salud sin control médico

La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha presentado 250 reclamaciones contra influencers por no señalar claramente que sus publicaciones son publicidad, logrando que el 90% de las quejas sean aceptadas. Alejandro Perales, presidente de la asociación, insiste en la importancia de que se destaque cuando un post es publicitario para que los usuarios puedan discernir si un consejo es genuino o pagado. El 60% de las reclamaciones están relacionadas con recomendaciones de productos de salud sin respaldo científico. También denuncian la aparición de menores en promociones de productos financieros, algo que se controla rigurosamente en anuncios tradicionales.

Hay influencers que promocionan productos, como, por ejemplo, uno contra la caída capilar o seguros sin dejar totalmente claro que es publicidad. Ante esta situación, la Asociación de Usuarios de la Comunicación reclama que se señale en el texto de un post cuando es publicidad, como hicieron influencers a los que se lo advirtieron.

Precisamente, esta agrupación ha puesto 250 reclamaciones contra creadores de contenido, de las cuales el 90%, aseguran, les han dado la razón.

Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, defiende al respecto que destacar en una publicación que es publicidad "permite al usuario identificar si un consejo que se da sobre un producto es porque el influencer lo ha probado o porque le han pagado dinero para decirlo".

El 60% de sus reclamaciones tienen que ver con publicaciones en las que se recomienda un producto que tiene que ver con la salud. "Hay muchas argumentaciones de salud o de bienestar que no están científicamente probadas y nos preocupan", subraya al respecto el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

Además, destacan otros incumplimientos, como la aparición de menores en la promoción de productos financieros, algo que, sin embargo, en los spots publicitarios, aseguran, se controla al máximo.

