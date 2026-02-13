Ahora

No todo vale

Tirón de orejas a los influencers: denuncian el uso de menores para publicidad y anuncios de remedios para la salud sin control médico

Los detalles No todo vale en publicidad. Sin embargo, la mayoría de los creadores de contenido no están respetando las normas. Ante esto, la Asociación de Usuarios de la Comunicación ha puesto 250 denuncias.

Uso de menores en redes sociales
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hay influencers que promocionan productos, como, por ejemplo, uno contra la caída capilar o seguros sin dejar totalmente claro que es publicidad. Ante esta situación, la Asociación de Usuarios de la Comunicación reclama que se señale en el texto de un post cuando es publicidad, como hicieron influencers a los que se lo advirtieron.

Precisamente, esta agrupación ha puesto 250 reclamaciones contra creadores de contenido, de las cuales el 90%, aseguran, les han dado la razón.

Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, defiende al respecto que destacar en una publicación que es publicidad "permite al usuario identificar si un consejo que se da sobre un producto es porque el influencer lo ha probado o porque le han pagado dinero para decirlo".

El 60% de sus reclamaciones tienen que ver con publicaciones en las que se recomienda un producto que tiene que ver con la salud. "Hay muchas argumentaciones de salud o de bienestar que no están científicamente probadas y nos preocupan", subraya al respecto el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

Además, destacan otros incumplimientos, como la aparición de menores en la promoción de productos financieros, algo que, sin embargo, en los spots publicitarios, aseguran, se controla al máximo.

