Abascal responde a Ciudadanos e insiste en negociar su entrada en gobiernos: "Nosotros no buscamos la foto"

El líder de Vox avisa: "Nosotros no buscamos la foto", en referencia a las declaraciones del número 2 de Ciudadanos el pasado viernes, que dijo que no les preocupaba la foto con Vox, pero solo para informarles de un posible acuerdo con PP.

Santiago Abascal ha respondido este lunes en el Congreso a esas palabras de José Manuel Villegas: "Nosotros no queremos una foto con Rivera, ni con los representantes de Ciudadanos. Las fotos nos las hacemos con la familia, con nuestra madre, nuestra mujer, nuestros hijos".

"Queremos entrar en los gobiernos. No vamos a admitir que nos enseñen un documento como si fuera un trágala", ha afirmado, en alusión al pacto que se hizo en Andalucía, donde los de Vox apoyaron la investidura de un presidente del PP pero no entraron en el Ejecutivo de Juanma Moreno y Cs.

Rechazan un pacto a la andaluza

Ha insistido en que ellos quieren entablar un diálogo con las formaciones de derecha que aspiran a formar gobiernos. Y en ese sentido, insiste en que si Ciudadanos quiere entrar en un gobierno, "lo lógico y razonable es que negociemos". "Tenemos la mano tendida, queremos articular una mayoría. Los que no están aplicando una política madura y quieren aplicar un cordón sanitario, que reflexionen", ha añadido.

En Vox repiten que no quieren un pacto a la andaluza porque eso, dicen, significa que "nos tocan con un palito como apestados y firman algo que no cumplen. Así no". Y dicen estar a la espera de que el PP inicie las conversaciones formales, después de que este mismo lunes, el secretario general del PP haya emplazado a Cs y Vox a iniciar unas negociaciones "a tres" para formar gobiernos en comunidades y ayuntamientos, principalmente en Madrid capital y comunidad.