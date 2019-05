Abascal: "No habrá gobiernos alternativos a la izquierda si PP y Ciudadanos no se sientan a hablar con Vox"

Tras las elecciones municipales del 26M, Santiago Abascal se ha mostrado contundente con los resultados electorales que la formación de extrema derecha ha conseguido en estos comicios: "Solo la irrupción de Vox ha permitido una alternativa que no estaba en el guion, que nadie esperaba".

En esta línea, el presidente de Vox ha recordado que su partido "es necesario para que la alternativa se consolide en cuatro regiones, en dos comunidades autónomas y casi en 20 ayuntamientos de provincia". Por ello, ha afirmado que "sin Vox no hay alternativa posible a la izquierda".

Frente a esta situación, Abascal ha asegurado que "sorprende ver a algunos dirigentes del PP, como el presidente de la Xunta de Galicia, vanagloriándose de que Vox no esté allí". A este respecto ha respondido que, "precisamente, porque Vox no ha tenido fuerza en Galicia, no hay alternativa en ninguna de las cuatro capitales gallegas".

El líder del partido de extrema derecha dice que han venido a "defender lo que piensan y sienten" sus votantes, "cosas sensatas y de sentido común", y, en este sentido, cree que "no será difícil llegar a acuerdos con quien se siente a dialogar" con ellos, pero reitera que "será imposible apoyar gobiernos que ni siquiera se quieran sentar a hablar con Vox".

Abascal ha querido precisar sus declaraciones apuntando que "si el Partido Popular y Ciudadanos se empeñan en imposibilitar la alternativa y permiten que haya gobiernos de izquierda, a pesar de que Vox tiene la mano tendida para evitarlo", ellos seguirán "con la mano tendida después de la consolidación de esos gobiernos de izquierda": "Estaremos dispuestos para las mociones de censura, pero será imposible ningún tipo de gobierno alternativo si no hay diálogo con Vox".