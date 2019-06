Monasterio (Vox) sólo ha recibido invitación de Gabilondo y advierte al PP y Cs de que queda "muy poco tiempo"

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, sólo ha recibido invitación para reunirse del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, y ha advertido a Cs y PP de que "queda muy poco tiempo" después de haber "perdido una semana muy importante" porque para hablar de programa hay que dedicarle "tiempo".

Así lo ha indicado en una entrevista en TVE donde ha insistido en su línea roja: "Sentarse en una mesa a tres a negociar". No van a permitir, ha dicho, que pase lo de Andalucía, donde se consideró su acuerdo "papel mojado" por parte de Ciudadanos."Creo que debería haber un pacto pero para eso primero hay que sentarse en una mesa a hablar, es una condición indispensable", ha insistido.

En este sentido, ha indicado que "la foto" ya la tienen, la tuvieron "en Colón". "Yo para la foto no me reúno, quiero una mesa para hablar del programa y ponemos los intereses de España por encima del partido porque no queremos un gobierno socialista", ha señalado, para pedir a Ciudadanos que deje su "posición ciertamente infantil" y se siente a la mesa.

"Queda muy poco tiempo y hemos perdido una semana fundamental e importante para hablar de muchas cosas", ha subrayado Monasterio, quien ha explicado que han estado toda la semana en el Congreso esperando a que se sienten con ellos y los únicos que han contactado han sido los socialistas. "Por cortesía", Monasterio se puede sentar a hablar con Gabilondo pero es "imposible" que lleguen a acuerdos.

Además, considera que es "muy sencillo" si el PP quiere que su candidata, Isabel Díaz Ayuso, sea investida como presidenta de la Comunidad. "Tiene que demostrar que puede liderar una negociación y exigir a Ciudadanos que se siente", ha insistido Monasterio, para reiterar que el 'pacto a la andaluza' no ha funcionado y que en Madrid queda "descartado".

Por eso, ha pedido al partido de Albert Rivera que deje de hacer caso a las indicaciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron: "Lo primero que tiene que hacer es dejar de recibir instrucciones de Macron y otros fuera de España. Cs tiene que demostrar que es un partido español y responde a intereses españoles y no de otros".

También ha afeado a quienes les ponen "etiquetas" para "arrinconarles". "Los que nos insultan y hablan de contagio... El único que ha demostrado una relación con ultraderecha es Rivera con el partido Libertas", ha sentenciado, añadiendo previamente que Vox es un partido "netamente español para defender los intereses españoles".