Ábalos señala que "la cloaquilla de Leire" fue "para salvar a Cerdán": "Hay que ser burro para pensar que no vas a prisión si para la UCO eres el jefe"

El exministro José Luis Ábalos ha asegurado que "la cloaquilla de Leire" fue "para salvar a Cerdán", pero como dice, "lo hicieron como el culo". Así lo ha señalado Ábalos en una conversación con OKDIARIO, en la que ha hablado sobre el exnúmero tres del PSOE, quien se encuentra en prisión provisional tras considerar el juez Leopoldo Puente que había riesgo de destrucción de pruebas relacionadas con el caso Koldo.

"La operación salvar al soldado Ábalos no fue la cloaquilla. No era para mí, era para Santos, era para salvar a Santos. Es más, uno me dijo que, de rondón, te puedes favorecer tú, ¡hombre claro!, la intención era salvar a Santos, pero lo hizo como el culo", ha asegurado el exministro.

Así, Ábalos ha indicado que no sabe si Pedro Sánchez conocía el funcionamiento de la cloaca. "Yo no sé hasta qué punto… Yo tengo muchísimas dudas de eso; puede ser que el otro supiera que estaban haciendo algo, pero no los detalles y en la línea que Santos quería", ha señalado.

Además, el exministro ha reconocido que no le sorprendió el ingreso en prisión de Cerdán el pasado lunes tras declarar ante el juez del Supremo. "No soy experto en esto, y es la primera vez en mi vida que estoy delante de un juez. Pero vamos a ver, el informe de la UCO lo sitúa como jefe. Está clarísimo y, deliberadamente, o intencionadamente, no le registraron para poderle meterle en la cárcel, ésa es la cosa", ha comentado Ábalos al diario. "Hay que ser burro para no saber que si la UCO te considera el 1 no ibas a entrar en prisión", ha añadido.

De esta manera, Ábalos ha defendido que él no haya ido a prisión pese a estar presuntamente implicado en la misma trama que Cerdán. En su caso, ha dicho, "no existe riesgo de fuga". "Ficho cada 15 días en el juzgado, soy diputado y tengo arraigo familiar con un hijo menor", ha señalado después de insistir en que le han sometido a un registro.