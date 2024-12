Ábalos niega todas las acusaciones y descarga la responsabilidad en Koldo García: "No hubo comisiones"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos lo ha negado todo. Han sido más de tres horas de declaración ante el Tribunal Supremo, en las que el exdiputado socialista ha negado los señalamientos del presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y las acusaciones vertidas en el informe de la UCO.

Según Ábalos, no tuvo nada que ver en contratos de la trama Koldo en pandemia, ni cobró ningún tipo de comisión, ni concertó con Aldama cómo se pagaba el piso de su pareja. Es más, ha asegurado que desconocía que le pagasen el piso o por qué la contrataron en Ineco y en Tragsatec. Además, según ha podido saber laSexta, Ábalos ha puesto el foco sobre su exasesor Koldo García como el nexo con Aldama en el Ministerio. Y algo muy significativo es que el abogado de Koldo García no ha hecho ninguna pregunta.

A su llegada al Supremo, algo más allá de las 10.00 horas de la mañana, el exministro se mostraba tranquilo y sonriente. Un talante que ha mantenido también a su salida. En una breve declaración ante los medios congregados, Ábalos se ha mostrado agradecido de haber podido explicarse. "Llevo muchos meses intentando declarar. Estoy agradecido de haberlo hecho. La sesión ha sido larga, se han tocado todos los extremos conocidos y publicados por ustedes", ha señalado. "Creo que he dado aclaraciones suficientes y me he comprometido a dar toda la información que acredite lo que les he dicho. No hubo ninguna comisión como ya he dicho muchas veces", ha sentenciado Ábalos.

Ahora está por ver si efectivamente esas "aclaraciones" han sido suficientes y si efectivamente presenta pruebas que borren toda duda sobre él, porque lo cierto es que se le atribuyen indiciariamente cuatro delitos de corrupción. Estos son los tres que le atribuyó el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -organización criminal, cohecho y tráfico de influencias- y el de malversación, que añadió el Supremo cuando abrió la causa contra él.

La Fiscalía en la investigación, el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón Cánovas, habría centrado su interrogatorio no solo en las acusaciones realizadas por Aldama, sino también en el "resto de evidencias" que aparecen en el sumario para intentar demostrar que Ábalos era el "superjefe" de una organización criminal, como "decían algunos investigados en las intervenciones telefónicas".

No obstante, la parte menos atada de la investigación es la relativa al cobro de las comisiones, ya que al ser aforado no se le ha podido practicar ninguna investigación patrimonial. Sin embargo, no es tarde para abrir esa vía de la investigación sobre sus cuentas o posibles sociedades.