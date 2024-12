Última hora política, en directo | Ábalos llega al Supremo para intentar "desmontar" las acusaciones de Aldama y la UCO con su declaración

Ábalos califica las declaraciones de Aldama de "cuento"

Para Ábalos, Aldama ha conseguido salir en libertad provisional en la causa que se sigue contra él por un supuesto fraude en hidrocarburos "por ir contra el Gobierno". Y en su opinión lo hace "sin prueba ninguna, con un cuento", y se aprovecha de que la causa es secreta y no hay acusación que se pueda oponer. A su juicio, "la cosa no va de pisos, no nos hagamos trampas, quien no quería verlo empieza a verlo". Con vistas a su defensa en la causa, el exministro que pidió un aplazamiento que no obtuvo, lamentó que son miles de archivos y tomos, por lo que no ha tenido tiempo suficiente para estudiarlos. Por ello acudirá ante el juez con "lo que sé y lo que he vivido".