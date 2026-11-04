Fernando Carrera reconoce que el PSOE "ha respirado aliviado" tras la dimisión de Puente: "En este partido sí se toman responsabilidades políticas"

Fernando Carrera, presidente del PSC en Badalona, reflexiona sobre la dimisión sorpresa de Óscar Puente. Asegura que "tiene todo el sentido que la secuencia haya sido esta" y que la respuesta del exministro "es más que digna".

Fernando Carrera, presidente del PSC en Badalona, analiza en Más Vale Tarde la dimisión de Óscar Puente y la falta de apoyos públicos al exministro tras la catástrofe de Urda.

Aunque reconoce que en esta situación "el respaldo de los tuyos amortigua un poco el golpe", considera que "el golpe es demasiado grande y el desgaste personal es más que evidente".

Por ello, defiende que "tiene todo el sentido que la secuencia haya sido esta, porque cuando tienes que gestionar una crisis como esta, tiene todo el sentido del mundo que estés en el momento en que sucede y la responsabilidad te obliga a estar, a dar explicaciones y respuesta en la medida de lo posible. A partir de ahí, si consideras que tienes que tomar una responsabilidad política, es el momento de hacerlo".

De este modo, Carrera considera que "la respuesta de Óscar Puente es más que digna". Respecto al PSOE, reconoce que el partido "ha respirado aliviado" con la dimisión del exministro, "en tanto en cuanto se ha visto que en este partido sí se toman responsabilidades políticas ante tragedias importantes, a diferencia del PP".

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