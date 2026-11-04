Monrosi, sobre la dimisión de Puente: "El silencio y el nulo respaldo público de los suyos le ha mantenido en su posición"

José Enrique Monrosi repasa las informaciones que indicaban que Óscar Puente había tomado hace varios días la decisión de dimitir, pero que se quedó por petición de Pedro Sánchez para ponerse al frente de la gestión de la tragedia de Urda.

José Enrique Monrosi analiza en Más Vale Tarde la inesperada dimisión de Óscar Puente tras su comparecencia en la Diputación Permantente. El periodista explica que "hubo que darle un poco para atrás" a la intervención del ya exministro porque "fue una perorata un poco más larga".

"El momento, la forma y el lugar fue una sorpresa absolutamente para todo el mundo", afirma Monrosi, si bien apunta que durante los últimos días "habíamos recopilado información", como cuando Puente, horas después del accidente y tras ser consciente de la magnitud, "reconoció que estaba completamente abatido y se mostraba incapaz de seguir adelante y creía que tenía que renunciar".

De hecho, cuenta en la rueda de prensa que le llega a plantear su dimisión a Pedro Sánchez. El presidente, en ese momento, "le dice: 'Oye, ayúdame a gestionar esto. Quédate, explica qué ha pasado y ponte al frente'".

Según el equipo de Puente, Monrosi explica que él "asume esa decisión de ponerse al frente, ese último favor de no dejar colgado a su partido y su Gobierno, pero continúa con la decisión casi personal de que él tiene que salir y asumir su responsabilidad, pero decide no compartirlo con nadie más para que nadie lo convenciese de lo contrario".

El periodista apunta que precisamente "el silencio y el nulo respaldo público de los suyos en público no ha contribuido a convencerlo de lo contrario, sino que lo ha mantenido en su posición".

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