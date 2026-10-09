Agentes del ICE disparan a un hombre dentro de su vehículo en Nueva York en presencia de un niño

Un hombre es detenido después de un tiroteo que, según informes, involucró a oficiales del ICE en la ciudad de Nueva York, EEUU

Los detalles "He hablado por teléfono con el presidente Trump y con el secretario [de Seguridad Nacional] Mullin, para negociar la liberación del hombre al que dispararon los agentes del ICE. Esas negociaciones no tuvieron éxito", ha asegurado Mamdani.

Agentes de inmigración del Gobierno de Donald Trump dispararon e hirieron a un hombre dentro de su vehículo en Nueva York, en presencia de un niño, según el alcalde y la policía local. Desde el inicio del mandato de Trump, al menos 21 personas han sido tiroteadas por agentes federales, causando siete muertes y desatando protestas en Estados Unidos. Críticos acusan a Trump de fomentar enfrentamientos violentos mediante la intensificación de deportaciones. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió detener las operaciones del ICE en la ciudad, señalando que estas acciones disminuyen la seguridad. El hombre herido, con antecedentes penales, fue hospitalizado.

Agentes de inmigración del Gobierno de Donald Trump dispararon e hirieron este jueves a un hombre dentro de su vehículo, en presencia de un niño, en el barrio de Marble Hill de la ciudad de Nueva York, según informaron el alcalde, la policía local y testigos presenciales.

Desde que Trump asumió el cargo, agentes federales de inmigración han disparado contra al menos 21 personas —causando la muerte de siete de ellas—, lo que ha provocado protestas en todo Estados Unidos. Los críticos sostienen que el impulso de Trump para intensificar las deportaciones ha derivado en un número creciente de enfrentamientos violentos y acusan a la administración de resistirse a exigir responsabilidades a los agentes implicados.

Trump ha afirmado que muchos inmigrantes deben ser deportados, culpándolos de fraudes financieros y delitos violentos. "Los primeros informes indican que los agentes rodearon al hombre y a un niño de 5 años que estaba en su vehículo antes de efectuar varios disparos", declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado.

"He hablado por teléfono con el presidente Trump y con el secretario [de Seguridad Nacional] Mullin, para negociar la liberación del hombre al que dispararon los agentes del ICE. Esas negociaciones no tuvieron éxito", dijo Mamdani en una rueda de prensa a última hora de la tarde. Afirmó haber exigido a la administración Trump que el ICE cese sus operaciones de control y detención en la ciudad de Nueva York.

Mamdani: "Queremos al ICE fuera de nuestra ciudad"

"Estas acciones hacen que la ciudad sea menos segura", dijo Mamdani, que dejó claro que Nueva York "quiere que el ICE se vaya": "Queremos al ICE fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestras escuelas, fuera de nuestros hospitales, fuera de nuestras calles y lejos de nuestros niños".

El alcalde señaló que el niño que se encontraba en el vehículo resultó ileso físicamente. La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que el NYPD localizó al niño con un familiar tras realizar una verificación de bienestar.

Protesta en el hospital donde fue trasladada una persona herida en un tiroteo en el que presuntamente participaron agentes del ICE, en Manhattan, Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende el ICE, declaró en un comunicado que los agentes de dicha agencia estaban llevando a cabo una "operación de control dirigida" en el Bronx (Nueva York) para detener a un hombre de la República Dominicana que contaba con antecedentes penales. El hombre, identificado como una persona de 28 años, había sido detenido dos veces en la ciudad de Nueva York en 2023 y 2025, según el comisionado del NYPD, Tisch.

"Durante el incidente, un agente del ICE disparó su arma y el inmigrante indocumentado con antecedentes penales resultó herido", informó el DHS, añadiendo que los agentes del ICE prestaron asistencia inmediata. "El individuo está vivo y se encuentra en un hospital local".

Se personaron "tres o cuatro vehículos" del ICE

Pedro Almarez, quien trabajaba en un restaurante cercano al lugar del suceso, relató que escuchó disparos y salió, encontrándose con varios agentes uniformados del ICE en la escena.

"Había muchos agentes del ICE, tres o cuatro vehículos", dijo Almarez a Reuters por teléfono. Señaló que los agentes del NYPD llegaron unos 10 minutos después y que el hombre solo fue sacado de su vehículo una vez que llegó una ambulancia.

En el lugar del tiroteo, donde la policía había acordonado una manzana con cinta amarilla de escena del crimen, una mujer situada en un balcón con vistas a la zona gritó a los agentes que se estaban "llevando a nuestros hijos", según un testigo de Reuters.

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