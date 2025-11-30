Veto al Airbus A320: los aviones que no actualicen su software no podrán despegar

Los detalles Las compañías más afectadas han sido las de Estados Unidos y Asia.

Desde este domingo, los aviones Airbus A320 sin actualizar su software no pueden despegar debido a un fallo en el programa de control de vuelo, provocado por la exposición a los rayos solares. Aerolíneas como TAP y JetSmart han completado las actualizaciones necesarias, asegurando que no hubo interrupciones en sus operaciones. Airbus informó que más de la mitad de los A320 en todo el mundo, unos 6.000 aviones, requieren esta actualización para mantener los estándares de seguridad. El CEO de Airbus, Guillaume Faury, reconoció las "importantes dificultades logísticas" y se disculpó por los retrasos y cancelaciones causados.

Los aviones Airbus A30 que no actualicen su software no pueden despegar desde este domingo. Las compañías más afectadas han sido las de Estados Unidos y Asia.

Ante esta decisión, numerosas aerolíneas internacionales, como la portuguesa TAP o la de bajo costo JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, han informado de que ya han actualizado el software en los aviones susceptibles de sufrir el fallo del que el fabricante europeo Airbus informó el viernes, lo que ha afectado a un total de 41 aparatos en el caso de la compañía lusa.

En una respuesta escrita enviada este domingo a EFE, TAP destacó que la actualización se llevó a cabo sin perturbar sus operaciones y "manteniendo siempre la seguridad de pasajeros y tripulaciones". Destacó que este "hecho extraordinario" solo se ha conseguido gracias a "la proactividad, coordinación y dedicación" de sus equipos de mantenimiento e ingeniería, así como de su centro de control operativo.

En el caso de la aerolínea de bajo costo JetSmart, ha comunicado este domingo que ha concluido las tareas de actualización técnica de sus aviones Airbus A320. En un comunicado difundido en Buenos Aires, JetSMART Airlines ha indicado que ha completado la actualización requerida por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). "Todas las acciones se realizaron conforme a los procedimientos y plazos establecidos, sin impacto en la operación de la aerolínea ni para los pasajeros", señala el comunicado.

Además, la compañía ha añadido que sus operaciones "continúan desarrollándose con total normalidad". Fundada en 2016, JetSMART Airlines opera unas 80 rutas domésticas e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador y su flota está integrada por 46 aviones Airbus A320 y A321.

Incidente en un programa de control de vuelo

Airbus avisó el viernes a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares. El problema afectaba a más de la mitad de los aparatos de la gama más vendida de Airbus.

Más de 6.000 aviones en todo el mundo, la mitad de los A320, el aparato más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad. La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América.

Airbus reconoció "importantes dificultades" por el incidente

Por su parte, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, reconoció este viernesen el tráfico aéreo atribuidos al incidente detectado en su familia de aviones A320, que justificó por el celo del fabricante aeronáutico por la seguridad.

"La puesta en marcha de una solución correctiva sobre ciertos aparatos A320 entraña importantes dificultades logísticas y retrasos desde ayer. Quiero presentar mis sinceras excusas a nuestros clientes y a los pasajeros afectados. La seguridad es nuestra prioridad absoluta", afirmó Faury en un mensaje en las redes sociales.

El máximo responsable del fabricante aeronáutico europeo aseguró que los equipos de la compañía trabajaban "sin descanso para acompañar a los operadores y desplegar las actualizaciones lo antes posible con el fin de poner los aviones en servicio y recuperar el funcionamiento normal, con el nivel de seguridad que se espera de Airbus".

El incidente fue señalado este viernes, cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí