La cifra de muertos por las inundaciones en el sudeste asiático asciende a más de 900

La desolación se ha hecho con las calles Indonesia, Tailandia y Sri Lanka por las inundaciones y deslizamientos. Un nuevo recuento de fallecidos ha elevado este domingo el balance regional a al menos 931 muertos y cientos de desaparecidos, mientras los equipos de emergencia siguen intentando acceder a comunidades aisladas y evaluar la magnitud real del desastre.

Las autoridades locales continúan actualizando cifras a medida que las lluvias remiten en algunas zonas, aunque amplias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios básicos interrumpidos.

Indonesia, el país más afectado

Indonesia concentra la mayor parte de las víctimas, con al menos 435 fallecidos y 406 desaparecidos en varias provincias de Sumatra, donde las crecidas repentinas y los deslizamientos han arrasado aldeas, cortado carreteras nacionales y destruido puentes esenciales para conectar zonas rurales.

Más de 213.000 personas han sido desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos sistemas satelitales proporcionados por el Gobierno. Testimonios de residentes relatan cómo viviendas y comercios fueron arrastrados por la crecida de los ríos, dejando a familias enteras refugiadas en estructuras improvisadas.

La Agencia de Gestión de Desastres ha desplegado efectivos militares, voluntarios y maquinaria pesada, pero reconoce que las labores de rescate siguen limitadas por la falta de rutas seguras y por la persistencia de deslizamientos en zonas montañosas.

Zona afectada por las inundaciones en Sumatra, Indonesia.

El sur tailandés, anegado y en emergencia

En Tailandia, las intensas lluvias que castigaron el sur del país durante la semana han dejado 162 fallecidos, principalmente en Songkhla, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos. Millones de personas se han visto impactadas por la interrupción de servicios básicos y por los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en varias provincias, mientras el Gobierno moviliza unidades del Ejército, embarcaciones, helicópteros y equipos de rescate para acelerar evacuaciones, retirar escombros y restablecer vías de comunicación.

Un millón de afectados en Sri Lanka

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka ha elevado ya a 334 las víctimas mortales y a 370 los desaparecidos en el país debido al paso del ciclón 'Ditwah' y que han obligado a evacuar a más de 120.000 personas.

Más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por la inundaciones y los pronósticos del Departamento de Meteorología del Gobierno ceilandés han apuntado a que las lluvias continuarán en las próximas horas en varias zonas del país.

Las ráfagas de viento han llegado a alcanzar los 90 kilómetros por hora y en las zonas de costa las olas han llegado a los tres metros de altura, lo que ha provocado una situación complicada en el mar en varias regiones, calificada por la agencia estatal como "muy agitada".

Las regiones de Badulla y Kandy han sido las más afectadas con 88 y 71 víctimas mortales, respectivamente, y con casi 150 personas desaparecidas en ambos territorios. Por su parte, la Policía ha advertido este domingo a la población que se aleje de las zonas dañadas como carreteras o puentes por posibles derrumbamientos o deslizamientos de tierra ya que podría suponer un grave riesgo para la seguridad.

El Servicio Nacional de Transfusión de Sangre ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos se acerquen a los centros habilitados para donar sangre debido a que están teniendo problemas para reunir el suministro diario, según recoge el diario 'The Daily Mirror'.

Los servicios de la línea ferroviaria principal han sido cancelados durante toda la jornada de este sábado por las fuertes lluvias que han dejado sumergidas las vías del tren y el Ministerio de Salud del país ha declarado la emergencia en los centros hospitalarios durante una semana, hasta el 4 de diciembre, para garantizar los servicios de salud mientras duren los efectos del temporal.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha promulgado la declaración del Estado de Emergencia Pública para todo el país en la Gaceta oficial para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública", según recoge el portal de noticias ceilandés Adaderana.

