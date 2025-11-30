Un paso más cerca de la paz: Kyiv y Washington vuelven a las negociaciones para conseguir un acuerdo con Rusia

Los detalles El secretario de Estado Marco Rubio ha asegurado que esperaba lograr avances en la reunión: "Se trata de crear un camino a seguir que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera".

Con el futuro de Ucrania encima de la mesa, las delegaciones de Kyiv y Washington volvían a las negociaciones este domingo en Florida para conseguir por fin un acuerdo de paz con Rusia. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio ha asegurado que esperaba lograr avances.

"Se trata de crear un camino a seguir que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera, y por eso esperamos lograr aún más avances hoy", ha revelado Rubio en Hallandale Beach, Florida, donde ha tenido lugar la reunión.

Las discusiones de esta jornada siguen a aproximadamente dos semanas de negociaciones que comenzaron con un plan estadounidense para la paz que, según los críticos, inicialmente favorecía a Rusia , quien inició el conflicto con una invasión en 2022 .

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su frustración por no poder poner fin a la guerra. Como candidato presidencial, se comprometió a hacerlo en un día y se ha mostrado sorprendido de que haya sido tan difícil, dada su sólida relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se ha resistido en gran medida a hacer concesiones para detener los combates.

El equipo del líder republicano ha presionado a Ucrania para que haga concesiones importantes, incluida la cesión de territorio a Rusia. Pero la realidad es que esta negociación se está haciendo a miles de kilómetros de donde se vive el horror.

"Me falta motivación. Quiero quedarme en el país, pero me faltan fuerzas y capacidad. Las lágrimas no paran de brotar. Tuve suerte de no estar en casa. Estoy sola", afirma una ucraniana que ha evitado un ataque ruso. Civiles como ella se sienten piezas de un puzle mientras el futuro de Ucrania se decide en un tablero a 8.000 kilómetros de distancia.

Unas negociaciones que no cesan este domingo. Este lunes, Steve Witkoff viajará a Moscú mientras que Zelenski volverá a verse en París con su aliado Emmanuel Macron para evitar que Ucrania se convierta en otro juguete roto de las potencias mundiales.

Cambio de liderazgo en Ucrania

En este contexto, las conversaciones han dado un giro en las últimas horas con un cambio de liderazgo en Ucrania. Un nuevo jefe negociador, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, ha sido el encargado de dirigir las negociaciones por Kyiv tras la dimisión el viernes del anterior jefe de equipo, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en medio de un escándalo de corrupción en su país.

El líder ucraniano ha agradecido en sus redes sociales el apoyo de Rutte: "Seguiremos nuestra conversación en los próximos días. Son días importantes y mucho puede cambiar. Nos estamos coordinando estrechamente, y en nuestros esfuerzos —y en los de todos nuestros socios—, nuestras medidas conjuntas y posturas compartidas serán sumamente eficaces. Mark, ¡gracias por tu apoyo!".

Al comenzar la reunión, Umerov ha agradecido el apoyo de Estados Unidos y sus funcionarios. "EEUU nos escucha, EEUU nos apoya, EEUU camina a nuestro lado", ha expuesto. El enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente republicano, Jared Kushner, también han estado presentes en representación estadounidense. Así, se espera que Witkoff se reúna con sus homólogos rusos a finales de esta semana.

Mientras, Ucrania vive el momento más mortífero de la guerra. Durante la madrugada de este domingo, un nuevo ataque ruso se cobraba la vida de al menos una persona y dejaba decenas de heridos. Una realidad que ya se ha convertido en una escalofriante rutina.

