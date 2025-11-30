Ahora

Cerca de 171.000 heridos

La masacre no cesa en Gaza pese al alto el fuego: las autoridades cifran en más de 70.100 los muertos por la ofensiva israelí

Los detalles Dos menores fallecieron este sábado por un ataque israelí en un ataque israelí en las inmediaciones de la ciudad gazatí de Jan Yunis. Además, se encontró otro cadáver entre los escombros.

Destrucción en Gaza
El Ministerio de Salud de Gaza ha anunciado este domingo que la ofensiva iniciada por Israel contra el enclave palestino el 7 de octubre de 2023 ha matado a más de 70.000 personas y herido a casi 171.000.

La ofensiva, iniciada en respuesta al asalto de las milicias palestinas contra Israel, que dejó unos 1.200 muertos, ha causado la muerte concretamente a 70.103 personas y herido a 170.985.

En su balance de este domingo, el Ministerio de Salud, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha informado que dos personas han fallecido en las últimas 24 horas a consecuencia de los ataques israelíes. Además, han constatado otro fallecido, cuyo cadáver ha sido encontrado entre los escombros, víctima de ataques previos.

356 muertos desde el alto el fuego

Los dos fallecidos son dos menores de edad que murieron el pasado sábado en un ataque israelí en las inmediaciones de la ciudad gazatí de Jan Yunis. El Ejército israelí reconoció el ataque, pero esgrimió que los jóvenes habían atravesado la llamada 'Línea Amarilla' que marca sus posiciones actuales en medio del precario alto el fuego alcanzado el 10 de octubre.

Precisamente, el Ministerio de Salud denuncia que, desde el alto el fuego, nuevas operaciones israelíes han causado la muerte de 356 personas y herido a otras 908 en el enclave.

