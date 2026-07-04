Putin anuncia otro avance militar mientras Rusia apenas cuenta con combustible tras los ataques a sus refinerías

Los detalles Ucrania afirma haber mermado casi el 43 % de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia con sus ataques de largo alcance, como el que han realizado contra una terminal de San Petersburgo este sábado.

La guerra en Ucrania está afectando significativamente a Rusia, tanto en el ámbito militar como en el sector energético. Aunque Vladimir Putin ha anunciado la toma completa de Lugansk y avances hacia otras regiones ucranianas, los ataques ucranianos han golpeado duramente la infraestructura petrolera rusa. Durante un ataque reciente, una terminal petrolera en San Petersburgo fue dañada, afectando la capacidad de refinación de petróleo en un 43%. Esto ha provocado largas colas en las estaciones de servicio en Rusia, con situaciones críticas en Siberia, donde las personas esperan hasta 36 horas para obtener combustible, evidenciando la crisis energética que enfrenta el país.

La guerra en Ucrania lleva ya bastante tiempo pasando factura a Rusia. Vladimir Putin sigue anunciando victorias militares, como el anuncio este viernes de la toma completa de Lugansk, pero al mismo tiempo los ataques ucranianos a las refinerías rusas están poniendo en jaque al sector petrolero del país, que no puede hacer frente a la demanda de combustible de la población.

En el apartado militar, Rusia sigue declarando avances en territorio ucraniano. Por tercera vez desde el inicio de la guerra, el presidente ruso ha asegurado que Lugansk ha sido "liberado por completo" de las fuerzas ucranianas: "Observo que las tareas de las formaciones y unidades militares del grupo unificado de fuerzas se llevan a cabo de acuerdo con el plan del Estado Mayor de las fuerzas armadas. La liberación de la República Popular de Lugansk se ha completado por completo recientemente".

Putin, desde un puesto de mando de las fuerzas armadas rusas, también ha informado de que sus tropas "estarían avanzando" hacia el territorio de la también autoproclamada República Popular de Dontesk y en las regiones de Zaporiyia y Jersón para "continuar con la destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Ahora bien, los ataques ucranianos están golpeando también a Rusia. Ucrania ha confirmado que durante este sábado han dañado una terminal petrolera en San Petersburgo, ya atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

Según vídeos que circulan por la red, se aprecian varias columnas de humo que salen desde la terminal, ya atacada a principios de junio coincidiendo con el foro económico de San Petersburgo. Unas ofensivas contra las refinerías que están teniendo efecto. Según ha asegurado el bando ucraniano, han mermado ya la capacidad de refinación de petróleo de Rusia un 43%.

El Estado Mayor General de Ucrania ha indicado en un mensaje de Telegram que los ataques han conseguido paralizar un "récord" de capacidades petroleras rusas. "Como resultado de los ataques, ha quedado fuera de servicio el 42,74 % de la capacidad total proyectada de refinación de petróleo de Rusia", sostuvo.

Y la realidad es que las colas en las estaciones de servicio de Rusia, incluida Moscú, dejan imágenes de colas kilométricas para poder repostar. Especialmente grave en la situación para las poblaciones de Siberia, ya que en algunos puntos de la región hay personas que tienen que hacer hasta 36 horas de cola para poder conseguir algo de combustible.

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