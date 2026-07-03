Delcy Rodríguez eleva la cifra de muertos por los terremotos a 2.595 y tacha de "miserables" las críticas a su gestión

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación tras los terremotos

Los detalles La presidenta encargada de Venezuela asegura que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país suramericano por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de "miserable" la negación del despliegue de la fuerza pública tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el norte del país, dejando 2.595 muertos y 12.400 heridos. Rodríguez aseguró que el Estado venezolano actuó inmediatamente, con un despliegue de protección civil y defensa pública. Además, informó sobre conversaciones con EE.UU., el FMI, el Banco Interamericano y el Banco Mundial para recuperar recursos destinados a la reconstrucción. Un grupo especializado de Israel colaborará en la recuperación de infraestructura, mientras que los daños se estiman en 6.700 millones de dólares. La ONU y Acnur han documentado miles de desplazados. El ministro de Defensa de Brasil visitó Venezuela para evaluar iniciativas de cooperación humanitaria.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que es "miserable" que se niegue el despliegue de la fuerza pública para atender las consecuencias de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte del país suramericano y que han dejado hasta ahora 2.595 muertos y 12.400 heridos.

"Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia", dijo Rodríguez tras ser preguntada sobre una falta de actuación de la fuerza pública en el desastre ocurrido el pasado 24 de junio, luego de las constantes denuncias hechas por víctimas de los terremotos.

En una conferencia de prensa con los medios internacionales presentes en el país, la mandataria encargada indicó que esas denuncias se tratan de laboratorios y matrices creadas para politizar la situación de emergencia.

"Que diga a alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga no hay, no eso no existe", indicó. Rodríguez dijo que el primero en ofrecer declaraciones al país tras los terremotos fue el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y que "inmediatamente" se ordenó el despliegue de funcionarios de policía y militares.

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"Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia, se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de defensa pública", aseguró Rodríguez.

El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los sismos de hace ocho días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Conversaciones con EEUU y el FMI

La presidenta encargada de Venezuela informó este jueves que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país suramericano por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

La mandataria también dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos" para Venezuela.

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Según la líder chavista, hay, al menos, 855 edificios afectados por los sismos. Rodríguez recordó que creó un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para "la donación en dinero internacional" que será destinado para viviendas y que tendrá "todos los mecanismos de auditoría".

Además, informó de la reciente llegada de un grupo "muy especializado y profesional" de Israel para la recuperación de infraestructura y de "determinación de la situación" de las construcciones que no colapsaron completamente pero que sufrieron daños.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Gobierno ha cifrado sobre las 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó el martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda.

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