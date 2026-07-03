Venezuela eleva a 2.645 los muertos y a 12.666 los heridos por el doble terremoto

Una mujer entre los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela.

Los detalles Unas 15.000 personas se han quedado sin hogar a causa del desastre, según ha informado este viernes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Más de una semana después del doble terremoto en Venezuela, el país continúa sumando víctimas, con 2.645 muertos y 12.666 heridos. Además, 15.000 personas han quedado sin hogar, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Más de 2.000 rescatistas de 27 países, coordinados por la ONU, están en el lugar buscando supervivientes. Entre las víctimas, 32 son españoles, 142 están desaparecidos y 11 han sido localizados entre los escombros. Las autoridades españolas han activado líneas de emergencia consular. Desde España, se han recaudado más de diez millones de euros para ayudar a los afectados, junto con el envío de aviones con ayuda humanitaria.

Más de una semana desde el doble terremoto que sacudió Venezuela, el país sigue contando los fallecidos de la tragedia. Este viernes ha elevado la cifra de muertos a 2.645 y la de heridos a 12.666.

Además, unas 15.000 personas se han quedado sin hogar a causa del desastre, según ha informado este viernes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

32 españoles fallecidos

Mientras, los españoles fallecidos en los sismos ascienden a 32, mientras que 142 permanecen desaparecidos y 11 han sido localizados bajo los escombros y centran los trabajos de los rescatistas, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estas mismas fuentes insisten en que están abiertas todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos y, hasta el momento, se han recaudado más de diez millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

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