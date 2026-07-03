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tragedia en Venezuela

Venezuela eleva a 2.645 los muertos y a 12.666 los heridos por el doble terremoto

Los detalles Unas 15.000 personas se han quedado sin hogar a causa del desastre, según ha informado este viernes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Una mujer entre los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela. Una mujer entre los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela.AP Photo/Ariana Cubillos / arb503261
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Más de una semana desde el doble terremoto que sacudió Venezuela, el país sigue contando los fallecidos de la tragedia. Este viernes ha elevado la cifra de muertos a 2.645 y la de heridos a 12.666.

Además, unas 15.000 personas se han quedado sin hogar a causa del desastre, según ha informado este viernes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

32 españoles fallecidos

Mientras, los españoles fallecidos en los sismos ascienden a 32, mientras que 142 permanecen desaparecidos y 11 han sido localizados bajo los escombros y centran los trabajos de los rescatistas, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estas mismas fuentes insisten en que están abiertas todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos y, hasta el momento, se han recaudado más de diez millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

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