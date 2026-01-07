Ni bombardeo a la tumba de Chávez, ni Trump viendo las maniobras del ataque: los bulos de la captura de Maduro

¿Por qué es importante? La acción militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela ha llenado internet de desinformación que ha acumulado millones de visitas.

La supuesta operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluiría la captura de Nicolás Maduro y su esposa, así como bombardeos en el país, ha generado una serie de bulos en internet. Las imágenes de Maduro esposado y acompañado de soldados estadounidenses son generadas por inteligencia artificial, y un vídeo viralizado sobre un cartel cayendo es de 2024. Además, se ha desmentido que Donald Trump presenciara ensayos de la operación, ya que fueron maniobras en Carolina del Norte. La tumba de Hugo Chávez no fue bombardeada, y la imagen de la comida de prisión de Maduro es de un vídeo de YouTube. Es crucial verificar la información para no caer en falsedades.

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que ha culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de su escolta y el bombardeo de distintos puntos del país caribeño, ha generado toda una ola de bulos en internet.

Es probable que tras conocerse la noticia haya visto imágenes del expresidente venezolano esposado y acompañado de soldados estadounidenses, pues bien, la imagen está generada por inteligencia artificial. Igualmente, sepa que si le han mandado un vídeo en el que se ve un cartel que cubre una fachada cayendo, es de 2024, no del día en que fue detenido.

Por otra parte, no se crea que Donald Trump presenció en junio unos supuestos ensayos de la que iba a ser la operación para capturar a Nicolás Maduro, porque en realidad fueron unas maniobras que realizaron las tropas estadounidenses en Carolina del Norte. En este sentido, este vídeo que han compartido distintas cuentas en redes sociales ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones.

También ha quedado desmentido que Estados Unidos haya bombardeado la tumba de Hugo Chávez, puesto que hace 48 horas la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado allí rindiéndole un tributo. Además, este miércoles comerciantes de la zona le han enviado a Newtral.es vídeos en los que se confirma que la construcción está en perfecto estado. "La tumba está intacta. El lugar no está ni mucho menos bombardeado ni derruido y tampoco aparece en la lista de objetivos de Estados Unidos", ha apuntado Jesús Espinosa, periodista de Newtral.

Asimismo, tampoco es verdadera la imagen de una bandeja de comida que supuestamente le estarían sirviendo a Maduro en prisión. "Se trata de un frame, una captura de pantalla, de un vídeo de YouTube que habla en genérico de las cárceles de Estados Unidos y enseña menús y este es uno de ellos", ha explicado Espinosa.

Con todo, aunque las redes nos sirvan los bulos en bandeja, hay que buscar la forma de no comérselos.

