Repsol se reúne este viernes con Trump y otras grandes petroleras en la Casa Blanca ante el expolio a Venezuela

¿Por qué es importante? Buena parte de las reservas de la petrolera española se encuentran en Venezuela. En concreto, suponen un 15% de todas con un valor de 13.000 millones de euros.

Repsol, una de las compañías más perjudicadas por las acciones de Donald Trump sobre el petróleo de Venezuela, enfrenta un desafío significativo. La empresa española, que posee un 15% de sus reservas en el país sudamericano, valoradas en 13.000 millones de euros, se reunirá con Trump y su secretario de Energía, Chris Wright, junto a otras empresas del sector. Este encuentro es crucial, ya que en mayo el gobierno de EE.UU. revocó los permisos para exportar crudo desde Venezuela, afectando acuerdos de Repsol y otras firmas. Actualmente, Repsol comparte 280 kilómetros cuadrados de superficie petrolera con PDVSA y planea desarrollar 1.907 kilómetros adicionales.

Una de las empresas más afectadas por el expolio que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, va a realizar con el petróleo de Venezuela es la española Repsol. Si bien durante la mañana del jueves se conocía el inicio de las conversaciones con la Administración del republicano, horas después la agencia 'Bloomberg' confirmaba que la multinacional se reunirá este viernes con él mismo y su secretario de Energía, Chris Wright.

Un encuentro en el que también participarán otras empresas del sector y que es de gran importancia para la multinacional española, puesto que buena parte de sus reservas de petróleo se encuentran en Venezuela. En concreto, suponen un 15% de todas sus reservas que, conforme al precio actual del barril de Brent, que ronda los 60 euros, tienen un valor de 13.000 millones de euros.

Además, cabe recordar que el gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a la petrolera española para exportar crudo y derivados de Venezuela. De esta manera, el acuerdo de Repsol como el de la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals quedaban en el aire. Hasta entonces, las firmas operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Repsol, en cifras

En la actualidad, Repsol tiene desarrollados 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera, que comparte con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero mantiene pendientes de desarrollo otros 1.907 kilómetros cuadrados brutos.

En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), en su mayor parte gas natural, aunque ese gas es exclusivamente para uso interno en Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad.

Por otro lado, según recuerda la agencia EFE, Repsol produce 39.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60% a la estatal PDVSA y en un 40% a Repsol.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.