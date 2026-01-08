La oleada de protestas va a más en Irán tras la llamada del hijo del sha de Persia: "Os convoco para que coreéis juntos dondequiera que estéis"

Los detalles Tras doce días de protestas, los iraníes no se detienen y han salido a las calles a gritar tras la llamada del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi: "Este jueves y viernes, a las 8 de la tarde, os convoco para que coreéis juntos dondequiera que estéis".

En Irán, las protestas continúan intensificándose tras casi dos semanas de manifestaciones masivas contra el régimen de los Ayatolás. El hijo del sha de Persia, Reza Pahlavi, ha llamado a convertir este jueves en un día decisivo, instando a los iraníes a corear lemas desde sus casas. Las protestas, que comenzaron por la inflación y el deterioro económico, han evolucionado a un desafío directo a la teocracia de Jamenei. La represión ha sido intensa, con al menos 38 muertos y más de 2.000 detenidos. El régimen ha cortado internet para frenar la coordinación de las manifestaciones, que se han extendido a 111 ciudades.

Tras doce días de protestas, los iraníes no se detienen y han salido a las calles a gritar. Creen, además, que este jueves es el día clave. "Es la batalla final. Pahlavi va a regresar". Este es el lema que cantan como respuesta a la llamada del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi: "Este jueves y viernes, a las 8 de la tarde, os convoco para que coreéis juntos dondequiera que estéis".

Estas palabras han llevado a manifestaciones masivas desde Teherán hasta el extrarradio. Al menos 38 personas han muerto y hay más de 2.000 detenidos. Lo que empezó como una protesta económica por la inflación ha derivado en un desafío frontal contra la teocracia de Jamenei.

Desde que estallase la revuelta, la represión, los disparos y las detenciones masivas han estado a la orden del día, llegando hasta los enfrentamientos directos con civiles armados. Esta tarde el régimen islámico ha dejado al país prácticamente sin internet buscando frenar la coordinación de esta nueva oleada de protestas, que se ha extendido ya a 111 ciudades del país.

En la zona norte de Teherán, la capital de Irán y donde estallaron el 28 de diciembre, los comercios y los cafés estaban cerrados en la tarde de este jueves, y apenas había transeúntes por las calles, en contraste con la gran presencia de policía motorizada y antidisturbios.

Con las calles vacías, las protestas en torno a las 20.00 horas locales (16:30 GMT) se trasladaron a las ventanas de las casas, desde donde se gritaron eslóganes como "Muerte a Jameneí", "Muerte a la República Islámica" o "Esta es la última batalla, Pahlavi volverá".

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación. Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El Gobierno iraní ha venido anunciando desde el día 28 modestas ayudas económicas que no han logrado detener las protestas, como tampoco lo han conseguido las amenazas de las autoridades contra los manifestantes.

