Ahora

40 años de la entrada en la UE

Del matrimonio igualitario al derecho al aborto: las conquistas sociales de España que sin la UE peligrarían en otros países miembros

Los detalles Las leyes comunitarias impiden las olas reaccionarias de otros países y garantizan a sus ciudadanos derechos clave que, en España, se lograron hace décadas.

Banderas de la UE y España.
Hace 40 años, concretamente el uno de enero de 1986, España ingresó en la Unión Europea, en ese momento llamada Comunidad Económica Europea. Lo hizo apenas una década después de la dictadura y con mucho por avanzar. Sin embargo, en este tiempo se ha consolidado como un país pionero en derechos sociales y que los defiende en el seno de la institución para garantizarlos también en otros lugares.

Un ejemplo es el avance del feminismo. En aquel 1986 todavía era demasiado habitual la justificación del maltrato. "Si la mujer es una guarra, pues le tiene que partir el marido la cara"; "la mujer no es para irse a la calle, es para estar en casa"; "si veo que se está pasando, le tendré que dar un correctivo". Estas eran algunas de las frases que se decían sin tapujos.

Poco antes, en 1985, España acababa de conquistar el derecho al aborto. El Gobierno despenalizó este derecho que, hasta entonces, estaba disponible solo para las mujeres que podían permitirse viajar a ciudades como Londres para interrumpir su embarazo. Las demás, o se resignaban a tener un bebé no deseado o arriesgaban su vida.

Pero 40 años después, todavía no hay que darlo por sentado. En países como Polonia intentan dificultar ese derecho, pero gracias a la ley europea que se lo impide, las mujeres todavía pueden elegir.

Otro ejemplo del avance de estas décadas es el que se vivió en 2005. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó adelante un gran derecho para el colectivo LGTBI: la aprobación del matrimonio igualitario. España fue pionera y es algo que ya nadie duda.

"Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. No hemos sido los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los últimos", declaró Zapatero aquel histórico día.

Ese derecho, que lleva en vigor 20 años en nuestro país, se ha establecido hace tan solo unas semanas en todos los estados miembros. Incluso en países con gobiernos ultras, como Hungría. Esa es la fuerza de Europa. Sus derechos, su historia, y es lo que hay que defender ante la amenaza real de retroceso que nos acecha.

