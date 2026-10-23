Trump vuelve a insultar a la prensa: llama "reporterilla horrible" a una periodista de 'NBC News'

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en un mitin este viernes.

¿Por qué es importante? Se trata de un episodio más en el que el republicano insulta a miembros de la prensa cuando le realizan preguntas incómodas de responder.

El insulto contra la prensa se ha convertido en una constante para el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Sin ir más lejos, este mismo viernes, se ha dirigido a una periodista de la 'NBC News' con un "eres un reporterilla horrible", al tiempo que le ha pedido que se callara.

Le manda callar y le insulta, después de que la periodista hubiera insistido en una polémica de la campaña del candidato republicano en Ohio. Trump, en cambio, no quería responder y, ante la insistencia de la reportera, el republicano ha recurrido, una vez más, al insulto.

En concreto, el episodio ha tenido lugar durante una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, antes de partir hacia un mitin electoral en Fort Myers (Florida), cuando la reportera intentaba preguntarle por las acusaciones de abuso sexual contra la madre de la candidata demócrata a gobernadora de Ohio, Amy Acton.

De hecho, Trump le ha llegado a hacer un gesto para que guardara silencio, levantando el dedo índice, mientras la periodista insistía en preguntar sobre el asunto.

El presidente le preguntó para qué medio trabajaba y cuando ella respondió que para 'NBC News', calificó a la cadena como "una de las peores que hay".

El insulto ante las preguntas incómodas

El pasado miércoles ya se produjo un episodio similar, cuando el mandatario llamó "tonta" a una periodista de 'CNN' y "estúpida" a otra de 'ABC News' que le preguntaban por la liberación de un estadounidense detenido en Rusia.

"No sabes de lo que hablas. Tienes un bajo coeficiente intelectual, eres tonta y trabajas para la CNN", espetó a Kaitlan Collins, uno de los rostros más conocidos de la cadena.

Un día antes, el martes, Trump también mandó callar a un reportero que le preguntaba con insistencia durante un acto en el Despacho Oval: "¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?".

El aumento de los insultos a reporteros se produce a pocos días de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre, en las que las encuestas apuntan a una victoria demócrata.

Además, Trump intenta desde septiembre prohibir el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de 'CNN', 'Ms Now' y 'Politico', insatisfecho por la cobertura que hacen de su Gobierno, aunque un juez ha paralizado temporalmente el veto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido