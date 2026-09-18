Trump veta de la Casa Blanca a los medios 'CNN', 'MSNOW' y 'Politico', a los que acusa de mentir

¿Por qué es importante? El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un veto inmediato al acceso a la Casa Blanca para las cadenas 'CNN', 'MSNOW' y el diario 'Politico', acusándolos de difundir "noticias falsas". Este movimiento representa una nueva ofensiva contra la prensa, tras haber restringido anteriormente el acceso de 'Associated Press'. Trump, conocido por su tensa relación con los medios, ha insultado y demandado a periodistas, lo que ha sido interpretado como un intento de censura. Un informe reciente señala que bajo su mandato la libertad de expresión y de prensa en EE.UU. ha disminuido significativamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas 'CNN' y 'MSNOW', así como al diario digital 'Politico', a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia 'Associated Press' (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la 'CNN' de noticias falsas, a 'MSNOW' (que recientemente cambió su nombre de 'MSNBC' debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a 'Politico' (...) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", escribió el mandatario. Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación "van después".

En una posterior rueda de prensa desde el Despacho Oval confirmó el anuncio. "No los quiero en mi oficina, la prohibición llegará hasta donde sea posible", esgrimió.

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

El republicano ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

El último informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral advirtió recientemente sobre la reducción de la libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Según dicho informe independiente, durante su gobierno la valoración en libertad de expresión se ha reducido un 37% y la de prensa un 19%.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido