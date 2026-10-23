El yerno de Trump, señalado por sus negocios con las monarquías del Golfo Pérsico: 2.000 millones de dólares bajo sospecha

El contexto Los servicios de inteligencia neerlandeses habrían conseguido acceder a imágenes del teléfono móvil de Kushner durante el primer mandato del republicano, según un periodista de investigación. Estas supuestamente mostrarían cómo entraba en cuentas bancarias vinculadas a fondos de países del Golfo.

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, ha rechazado las acusaciones de 'Vanity Fair' sobre su supuesta conexión con cuentas bancarias que habrían recibido 2.000 millones de dólares de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Según un libro del periodista Matthew Cole, Kushner podría estar vinculado a operaciones financieras con intereses geopolíticos en la región. Se le atribuye acceso a cuentas en First Abu Dhabi Bank y otra relacionada con Israel. Kushner calificó las acusaciones de "disparatadas" y carentes de pruebas sólidas. Su abogado negó cualquier relación con las cuentas mencionadas, destacando su colaboración previa con investigaciones oficiales.

Jared Kushner, yerno de Donald Trump y negociador informal de su Administración en Oriente Medio, ha negado las acusaciones publicadas por 'Vanity Fair' sobre su supuesta vinculación con dos cuentas bancarias que habrían recibido alrededor de 2.000 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La información procede de un libro del periodista de investigación Matthew Cole, que apunta a posibles conexiones entre los negocios de Kushner y los intereses geopolíticos de varios dirigentes de la región.

Según el relato recogido por Cole, los servicios de inteligencia neerlandeses habrían conseguido acceder a imágenes del teléfono móvil de Kushner durante el primer mandato del republicano. Estas supuestamente mostrarían cómo entraba en cuentas bancarias vinculadas a fondos de países del Golfo.

Una de ellas, abierta en First Abu Dhabi Bank, habría recibido unos 750 millones de dólares procedentes de fuentes saudíes y emiratíes. Kushner habría estado autorizado para operar con ese dinero, aunque, según la publicación, no sería el propietario de la cuenta. La trama dibuja así un triángulo de intereses entre el yerno del presidente estadounidense, Mohamed bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, y Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí.

Pero la segunda cuenta descrita en el libro resulta aún más llamativa: habria estado vinculada a Israel y habría acumulado alrededor de 1.000 millones de dólares, con Kushner como único beneficiario. El periodista atribuye al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un papel en las gestiones para canalizar esos fondos.

Kushner tilda de "disparatadas" las acusaciones

Por su parte, el yerno de Trump ha rechazado tajantemente las acusaciones: "Las acusaciones de este autor son completamente disparatadas, categóricamente falsas y nunca ocurrieron", escribió en la red social X en respuesta a un extracto del libro publicado por 'Vanity Fair'. Como no podía ser de otra forma, el presidente también ha negado esta información: "Es una historia falsa".

A su vez, Kushner también ha cuestionado la solidez de las pruebas y ha señalado que no se han presentado extractos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta ni fechas de transacciones que respalden las afirmaciones: "Esto no es periodismo. Es una mezcla de fantasía, ficción y activismo". Su abogado también negó que Kushner tuviera conocimiento o relación con la cuenta emiratí mencionada en la publicación.

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