El presunto autor del tiroteo en Trappes tenía antecedentes penales: llevaba un subfusil y una granada de gas lacrimógeno en su coche

¿Qué ha pasado? El detenido, identificado como Kevin T., disparó varias ráfagas contra las personas que estaban en la calle. Ha dejado un muerto y cuatro heridos, entre los que hay una niña de 12 años.

El fiscal antiterrorista de Francia ha iniciado una investigación para determinar un posible vínculo terrorista en el tiroteo en Trappes, cerca de París, donde un joven de 26 años murió y cuatro personas resultaron heridas. En el coche del sospechoso, Kevin T., se hallaron un subfusil y una granada de gas lacrimógeno. El detenido tiene antecedentes penales. La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato con motivaciones raciales o religiosas. Emmanuel Macron expresó su conmoción y condolencias a las víctimas. Entre los heridos hay una niña de 12 años que está estable.

El fiscal antiterrorista de Francia ha confirmado que se ha abierto una investigación para examinar un posible vínculo terrorista en el tiroteo en Trappes, en la periferia de París, en el que un joven de 26 años ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas.

En sus palabras, además, ha informado de que en el registro del coche del sospechoso, identificado como Kevin T., se encontraron un subfusil y una granada de gas lacrimógeno.

En ese sentido, aparte de las armas halladas en su vehículo, el fiscal antiterrorista francés ha confirmado que el detenido tiene antecedentes penales.

Todo, tras el tiroteo que ha tenido lugar a unos 30 kilómetros del suroeste de París. Tal y como ha informado Laurent Nuñez, se han producido tres tiroteos en Trappes y La Verriére, situadas al suroeste de la capital francesa, perpetrados por un individuo que disparó un arma automática desde un coche.

Ante eso, la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) ha indicado que se ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato contra personas por pertenecer de forma "real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión".

Los otros cargos que pesan sobre el detenido son tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para la preparación de crímenes contra personas.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha expresado su "profunda conmoción" por el ataque, enviando sus condolencias a las víctimas, sus familias y a los habitantes de Yvelines. "Ante este terrible drama, la nación está junto a ellos", ha expuesto en redes.

El tiroteo sucedió a eso de las 10:30 horas, cuando el autor disparó hasta en tres ocasiones contra personas que estaban en la calle. Entre los heridos de la Verriére, tal y como ha informado el alcalde Nicolas Dainville, hay una niña de 12 años que recibió hasta ocho impactos de bala y que ahora está estable.

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