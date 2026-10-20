Sondeos de las 'midterms'
Qué dicen las encuestas de las 'midterms' de EEUU | La aprobación a Trump, en su mínimo histórico
Las 'midterms' sirven como 'termómetro': son una manera de evaluar el grado de satisfacción de la sociedad estadounidense con la gestión del presidente hasta el momento de la celebración de las elecciones.
La aprobación de Trump entre los latinos, también a la baja: el 55% ve en el 3N una oportunidad para votar contra el presidente
Entre los votantes latinos, Donald Trump tampoco tiene buenas noticias. Una encuesta de Pew Research Center publicada la semana pasada mostró que el 55% de los votantes latinos ve en las 'midterms' del 3 de noviembre una oportunidad de votar contra el actual presidente. La aprobación total de los votantes latinos cayó del 38% registrado en febrero de 2025, un mes después de iniciar su segundo mandato, al 24%. Esta caída se observa incluso entre votantes latinos que en 2024 eligieron a Trump: la aprobación pasó del 93% al 57%. Entre los que votaron a Kamala Harris, la aprobación ya era muy baja entonces (5%) y actualmente es del 1%.
Encuesta EEUU | El índice de aprobación de Trump cae a mínimos históricos a 2 semanas de las 'midterms'
El índice de aprobación de Donald Trump ha caído a mínimos históricos a dos semanas de que se celebren las 'midterms', las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en las que se renueva el Congreso —la Cámara de Representantes al completo y un tercio de Senado—, según el último sondeo de Reuters/IPSOS publicado ayer. El contexto nacional e internacional, marcado principalmente por el cada vez mayor precio de la gasolina, ha hecho que los estadounidenses estén dispuestos a castigar al Partido Republicano en estas elecciones.
En torno al 31% de los estadounidenses sí aprueba la gestión de Trump, lo que supone un descenso de un punto respecto a hace dos semanas, pero el más bajo registrado durante su mandato. A la pregunta de a qué partido votarían si las elecciones se celebraran hoy, el 47% de los electores se inclinó por el Partido Demócrata, mientras que el 35% lo hizo por el Republicano. Esta ventaja, de 12 puntos a favor de los demócratas, es la más amplia registrada en el actual ciclo electoral.