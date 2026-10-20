Qué dicen las encuestas de las 'midterms' de EEUU | La aprobación a Trump, en su mínimo histórico

Entre los votantes latinos, Donald Trump tampoco tiene buenas noticias . Una encuesta de Pew Research Center publicada la semana pasada mostró que el 55% de los votantes latinos ve en las 'midterms' del 3 de noviembre una oportunidad de votar contra el actual presidente. La aprobación total de los votantes latinos cayó del 38% registrado en febrero de 2025, un mes después de iniciar su segundo mandato, al 24%. Esta caída se observa incluso entre votantes latinos que en 2024 eligieron a Trump: la aprobación pasó del 93% al 57%. Entre los que votaron a Kamala Harris, la aprobación ya era muy baja entonces (5%) y actualmente es del 1%.

Encuesta EEUU | El índice de aprobación de Trump cae a mínimos históricos a 2 semanas de las 'midterms'

El índice de aprobación de Donald Trump ha caído a mínimos históricos a dos semanas de que se celebren las 'midterms', las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en las que se renueva el Congreso —la Cámara de Representantes al completo y un tercio de Senado—, según el último sondeo de Reuters/IPSOS publicado ayer. El contexto nacional e internacional, marcado principalmente por el cada vez mayor precio de la gasolina, ha hecho que los estadounidenses estén dispuestos a castigar al Partido Republicano en estas elecciones.

En torno al 31% de los estadounidenses sí aprueba la gestión de Trump, lo que supone un descenso de un punto respecto a hace dos semanas, pero el más bajo registrado durante su mandato. A la pregunta de a qué partido votarían si las elecciones se celebraran hoy, el 47% de los electores se inclinó por el Partido Demócrata, mientras que el 35% lo hizo por el Republicano. Esta ventaja, de 12 puntos a favor de los demócratas, es la más amplia registrada en el actual ciclo electoral.