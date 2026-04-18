Trump vuelve a la carga contra España por la OTAN y se burla de las cifras económicas: "Da mucha pena"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante una mesa redonda en Las Vegas, Nevada, EEUU, el 16 de abril de 2026.

¿Qué ha dicho? "¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España?", se ha preguntado el presidente estadounidense en Truth Social, donde ha criticado que nuestro país "no contribuye prácticamente nada a la OTAN".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado nuevamente a España, destacando sus "desastrosas cifras económicas" y su escasa contribución a la OTAN. A través de su red Truth Social, Trump expresó que "da pena ver" cómo le va a España, reiterando su queja sobre la falta de apoyo económico del país a la Alianza Atlántica. En marzo, Trump ya había señalado a España como el único aliado que se opuso a destinar el 5% de su PIB al gasto en defensa. Además, recordó el "no a la guerra" del Gobierno español, lo que reaviva tensiones entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar este sábado contra España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de "no contribuir prácticamente nada a la OTAN".

"¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España? Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo", ha manifestado en su red Truth Social.

Así, el republicano ha repetido una crítica recurrente hacia España, sobre la que lleva tiempo denunciando su falta de contribución económica a la Alianza Atlántica. En marzo, sin ir más lejos, denunció que España era el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.

Precisamente, estas declaraciones llegan solo unas horas después de que el inquilino de la Casa Blanca expresase en su red social que no ha olvidado el "no a la guerra" del Gobierno de España, reabriendo de esta forma la brecha entre ambos países.

"España no estuvo ahí para nosotros", criticó en Truth Social, donde publicó ese mensaje junto a una captura de pantalla de una noticia del pasado 30 de marzo, en la que se informaba de la decisión del Ejecutivo de cerrar el espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que se fuesen a utilizar en la guerra de Irán.

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