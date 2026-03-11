Trump acusa a España de no estar "cooperando en absoluto" y amenaza con "cortar el comercio": "El pueblo es fantástico, su liderazgo no tanto"

¿Por qué es importante? Siguiendo la línea de hace una semana, cuando cargó contra España por ser un aliado "terrible" tras no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán, el presidente de EEUU ha reconocido que no sabe "qué está haciendo España".

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España y ha criticado que "no están cooperando en absoluto" en la OTAN y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral. "Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España", ha indicado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa a la salida de la Casa Blanca.

Siguiendo la línea de hace una semana, cuando cargó contra España por ser un aliado "terrible", Trump ha reconocido que no sabe "qué está haciendo España". "Han sido muy malos con la OTAN. Reciben protección y no quieren pagar lo que les corresponde", ha señalado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez por no comprometer un 5% de su PIB en gastos de defensa.

El dirigente ha apuntado que España lleva así "muchos años". "El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos", ha lamentado en un nuevo ataque al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la falta de compromiso con el gasto militar.

Trump ya cargó la semana pasada contra España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán. El estadounidense amenazó con cortar todo el comercio con España e imponer un embargo comercial al país, que como parte de la Unión Europea negocia en bloque las relaciones comerciales con Washington.

Sánchez, por su parte, ha calificado de "error" las operaciones en Irán que, a su criterio, tendrán consecuencias notables, al tiempo que ha demostrado su "admiración" por la sociedad estadounidense y su "respeto" a la Presidencia de ese país.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo. Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que sirven como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio. Tras el inicio de los ataques contra Irán, Madrid envió la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para contribuir "a la defensa y la seguridad colectiva" de las naciones europeas.

