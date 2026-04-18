Sánchez pide "responder" ante el nuevo orden internacional: "Hay que hacer frente al miedo con más democracia"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros líderes.

El contexto El presidente del Gobierno ha asegurado durante su intervención en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona que el verdadero riesgo al que se están enfrentando todas las naciones es que "la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha liderado la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, con la participación de líderes mundiales como Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. Sánchez ha destacado la necesidad de actuar ante el nuevo orden internacional, enfatizando que "la democracia no puede darse por sentada". Ha subrayado tres prioridades: renovar el sistema multilateral, impulsar la gobernanza digital y combatir la desigualdad, que considera incompatible con democracias fuertes. Sánchez aboga por pasar del compromiso a la acción para reforzar la democracia y enfrentar la desigualdad con justicia. Además, ha agradecido la propuesta de México para albergar la próxima cumbre.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia". Han sido las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha actuado como anfitrión en la IV Reunión en Defensa de la Democracia en Barcelona, donde han asistido diferentes líderes mundiales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pretenden luchar por la "justicia" oponiéndose a las órdenes de mandatarios como el estadounidense Donald Trump. Durante su intervención, el mandatario español ha pedido "responder y actuar" ante el nuevo orden internacional ya que "la democracia no puede darse por sentada".

"Tenemos que proteger y demostrar que la democracia no solo se defiende, también se fortalece. Queremos un orden multilateral y creemos que ha llegado el momento de que la ONU sea renovada", añade. Una de sus prioridades es combatir contra la desigualdad: "El extremismo crece ahí y ocupa el espacio. Hay que apostar por la justicia social, la cohesión y las sociedades más inclusivas".

Para el socialista, "hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre": "La preocupación lo que hace es observar. La responsabilidad lo que hace es actuar. Y nosotros hoy estamos aquí, por supuesto, para mirar, pero sobre todo estamos aquí para responder, para actuar".

"Lo que comenzó como un espacio de diálogo hoy es algo mucho más importante. Es una una comunidad política en construcción, un grupo de países dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático. Porque el contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada", ha insistido.

Asimismo, ha instado a luchar contra la desigualdad y la desinformación que erosiona la confianza en los gobiernos, en relación con los ataques al sistema multilateral y todos los intentos de impugnar las reglas del derecho internacional: "Existe una peligrosa normalizción del uso de la fuerza".

"Ese es el verdadero riesgo al que nos estamos enfrentando todas las sociedades, todas las naciones, que la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera", ha indicado el líder español. Es por ello que aboga por no solo resistir, sino por "proponer, liderar y demostrar que la democracia no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día".

Tres grandes prioridades

El mandatario ha defendido tres grandes prioridades en lo que en realidad es una misma agenda. "La primera es la multilateral. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas, pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia".

"Ha llegado el momento de que que Naciones Unidas sea renovada, reformada y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer. No es solo una cuestión de justicia, que también es una cuestión de credibilidad, de credibilidad. Junto con la agenda multilateral, la segunda prioridad es la gobernanza digital", ha añadido.

Para Sánchez, "la tecnología puede ser una herramienta de progreso, pero no se gobierna sola, ni todos los intereses en juego apuntan en la misma dirección": "Sin reglas, la tecnología nos divide y nos hace más dependientes".

"La tercera prioridad que hemos fijado para esta reunión y que compartimos todos plenamente es el combate contra la desigualdad. Porque la desigualdad además de ser justa, es difícilmente compatible con democracias sanas y fuertes. Cuando el progreso no se distribuye, cuando las oportunidades no llegan a todos y a todas, cuando amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad", explica.

Ahí es donde, según dice, crece el extremismo, "pero el extremismo no abre la grieta, lo que hace es ocupar el espacio"."Apostamos por la cohesión, por la igualdad de oportunidades, por la participación de los y las jóvenes, por la igualdad de género, por sociedades más inclusivas".

Para finalizar su intervención, el presidente ha agradecido la presencia de todos los mandatarios presentes que comparten "la visión de que la democracia es el mejor sistema para responder a la complejidad de las sociedades". Además, ha desveldo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido su país para albergar la próxima cumbre en defensa de la democracia".

"Finalizo diciendo que creo que es el momento de pasar del compromiso que todos tenemos a la acción concertada de reforzar esta alianza, de ofrecer resultados y volver a crear esperanza entre nuestras sociedades. Como decía al principio, de bajar de la ventana a la calle y por tanto no solamente observar, sino actuar, porque creo que es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", ha sentenciado.

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