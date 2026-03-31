"No somos guardián de nadie": Robles reivindica en el Congreso que España no está sola frente a Trump y la guerra en Irán

Los detalles Francia e Italia se han unido a España y niegan el uso de sus bases para vuelos de EEUU vinculados con la guerra.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la decisión del Gobierno español de cerrar el espacio aéreo a aviones implicados en la guerra en Irán, subrayando que España no aceptará lecciones de ningún país sobre su compromiso con la paz. Esta medida, que ha generado tensiones con Estados Unidos, no implica una ruptura con la OTAN, ya que las bases de Rota y Morón continúan operativas para otras misiones. Robles ha reiterado el rechazo de España a la "agresión unilateral" en Irán y ha destacado la importancia de respetar el derecho internacional. Además, ha resaltado la actuación de los militares españoles en Irak y el impacto del conflicto en la seguridad y economía española.

'"España no es el guardián de nadie. No voy a aceptar que ningún país ni ningún dirigente de ningún país me dé, ni nos dé a España, lecciones de lo que tenemos que hacer y de nuestro compromiso con la paz". Así de tajante se ha mostrado Margarita Robles este martes durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso.

La ministra de Defensa ha justificado la decisión del Gobierno de cerrar el espacio aéreo para los aviones que participen en la guerra en Irán, asegurando que "el límite que pusimos el 28 de febrero, y que no hemos modificado en ningún momento, es la no utilización de bases y solicitudes de vuelo en relación a la guerra de Irán".

La medida no ha sentado muy bien al gobierno estadounidense, que incluso planteó el lunes "revisar" la relación de EEUU en la OTAN. Sin embargo, el Gobierno ha reafirmado su posición, que han replicado Francia e Italia.

En esta línea, Robles ha afirmado que la decisión de prohibir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) y del espacio aéreo a EEUU "no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico, ni un abandono de la responsabilidad de España con la disuasión y defensa colectiva".

Durante su comparecencia en la comisión, ha subrayado que "las bases siguen funcionando" con la "exclusiva limitación" de que no puedan apoyar actuaciones relacionadas con la guerra en Irán.

"Que hay otros aviones, barcos y trabajadores españoles en las bases, sin ninguna duda. Las bases de Estados Unidos seguirán porque llevan más de 40 años, porque son utilizadas por otras misiones y proporcionan muchos puestos de trabajo", ha zanjado.

En este contexto, ha defendido que España mantiene su compromiso con el vínculo de la OTAN, que es "un aliado responsable, firme y serio que cumple sus objetivos" y que participa activamente en la defensa colectiva.

De hecho, la ministra de Defensa ha indicado que mandos aliados han trasladado "el orgullo, la admiración y el respeto por el papel de España" en las misiones de la OTAN, y ha repasado la presencia española en distintos escenarios, tanto en el ámbito terrestre como aéreo y marítimo.

Rechazo a la "agresión unilateral"

En relación con la guerra en Irán, Robles ha afirmado que el Gobierno considera este conflicto "una guerra contraria al derecho internacional" y ha reiterado que España "rechaza plenamente una agresión unilateral, injustificada, sin un marco jurídico ninguno, por parte de Estados Unidos, Israel e Irán", al tiempo que ha condenado también los ataques de Irán a países vecinos.

"Todos tenemos que movernos en el respeto al ordenamiento jurídico internacional", ha dicho, para advertir de que, tras más de 32 días de conflicto, se observa "un escenario de intensificación militar simultánea a la existencia de conflictos diplomáticos que son muy incipientes".

Asimismo, Robles ha indicado que la prioridad del Gobierno ha sido garantizar la seguridad de los efectivos españoles desplegados en la región, destacando que se ha apoyado el repliegue temporal de la misión en Irak "motivado por el deterioro de la situación de seguridad".

En este ámbito, ha querido poner en valor la actuación de los militares españoles en Irak, que participaron en la evacuación de más de 1.300 personas "en un escenario absolutamente peligroso, con unos vuelos entre intercambios de misiles". De hecho, por la logística de esta evacuación, se suspendió el viaje programado a Letonia a principios de marzo.

La ministra de Defensa ha advertido también de que el conflicto tiene efectos "energéticos, económicos y de seguridad" con impacto directo en la sociedad española y que, por ello, se aprobó un decreto para hacer frente a sus consecuencias negativas.

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