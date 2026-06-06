Más Madrid ve con buenos ojos el acto de Rufián con Oltra: "A ella la amamos y los debates que él pone sobre la mesa son bienvenidos"

El contexto El portavoz de ERC en el Congreso tendrá un encuentro con la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia el próximo 19 de junio en el Parc de Capçalera.

Gabriel Rufián, figura clave a la izquierda del PSOE, es considerado por Esquerra como su líder para las próximas generales, aunque él aspira a encabezar un frente de izquierdas que maximice resultados electorales. Su próximo movimiento es un acto con Mónica Oltra, quien recientemente expresó su deseo de volver a la política activa. Más Madrid apoya este encuentro, valorando los debates públicos que Rufián propone. Mientras tanto, Sumar aún no define su estrategia electoral, trabajando en un espacio progresista sólido. Rufián cuestiona la fragmentación de la izquierda y se ofrece para liderar un espacio unificado. El evento con Oltra se celebrará el 19 de junio.

Gabriel Rufián es la pieza principal del puzzle a la izquierda del PSOE. Esquerra quiere al político al frente del partido en las próximas generales, pero él tiene otro sueño, o eso dice: liderar un frente de izquierdas, un "espacio de unión para maximizar resultados electorales". Y mientras deshoja la margarita, el portavoz de ERC en el Congreso ha anunciado su próximo movimiento: un acto con Mónica Oltra, quien, hace poco más de dos meses, anunció su intención de regresar a la primera línea política.

Más Madrid ve con buenos ojos este encuentro de Oltra con Rufián. "Nosotros amamos a Mónica Oltra y hemos dicho que todo lo que hace Rufián de poner sobre la mesa los debates públicos es bienvenido", ha expresado Mónica García.

Y esto, mientras en Sumar todavía no tienen claro cómo se van a presentar a las próximas generales. La ministra de Sanidad ha señalado al respecto que están "trabajando desde los cimientos para tener un espacio progresista que sea sólido".

Mantienen que aún es pronto para designar a un candidato que lidere un espacio a la izquierda del PSOE, algo que abiertamente ha manifestado Rufián que se presta a ocupar. "¿Qué sentido tiene que nos presentemos 14 izquierdas en el mismo sitio?", se ha preguntado el portavoz de ERC en el Congreso.

Será el próximo 19 de junio a las 19:00 horas cuando Gabriel Rufián se deje ver con Mónica Oltra, como ya se vió con otros líderes de izquierdas en una gira que inició con Emilio Delgado en Madrid.

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