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Trump vuelve a la carga contra España y critica el cierre del espacio aéreo de marzo: "No estuvieron ahí para nosotros"

Los detalles El presidente de EEUU no olvida a los aliados que se negaron a ayudarle en su guerra contra Irán y vuelve a señalar a España.

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Donald Trump no ha olvidado el "no a la guerra" del Gobierno de España y este viernes ha reabierto la brecha entre ambos países, recordando que España "no estuvo ahí para nosotros".

El presidente de EEUU se ha pronunciado así en Truth Social, donde ha compartido ese mensaje junto a una captura de pantalla de una noticia del pasado 30 de marzo, en la que se informaba de la decisión del Ejecutivo de cerrar el espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que se fuesen a utilizar en la guerra de Irán.

Sus reproches contra los aliados no se ciñen únicamente a España. Este mismo viernes, tras conocerse la reapertura del estrecho de Ormuz, ha cargado contra la OTAN diciendo que ahora le ofrece ayuda.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les he dicho que se mantengan alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!", ha criticado.

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