Lula da Silva, todo un 'gymbro' a sus 80 años: la exigente rutina deportiva del presidente de Brasil rumbo a la reelección

Los detalles El presidente de Brasil es el último de muchos políticos que ha decidido sumarse a la moda del deporte y del fitness. Su objetivo, atraer al voto joven para las elecciones de octubre.

Lula da Silva, presidente de Brasil, se encuentra en plena forma física a sus 80 años, dedicándose a una rigurosa rutina de ejercicios que incluye levantamiento de pesas y cardio, como parte de su estrategia para atraer al voto joven de cara a su reelección en octubre. Cambiando el traje por ropa deportiva, Lula ha mostrado su dedicación al fitness en videos publicados por su esposa en redes sociales. Este enfoque no solo busca sumar votos, sino también viralizar su mensaje en tiempos preelectorales, siguiendo el ejemplo de líderes como Barack Obama y Joe Biden, quienes también compartieron sus actividades deportivas.

En plena forma. Así está Lula da Silva. Levantando pesas. Haciendo bíceps, tríceps, cuadríceps y lo que toque en su exigente rutina deportiva. En sus quehaceres como 'gymbro' que es a sus 80 años. Porque el presidente de Brasil se está cuidando, tanto física como laboralmente de cara a una reelección en octubre para la que quiere atraer al voto joven.

Y es lo que está haciendo para, además, ponerse en forma. Cambiando el traje y la corbata por las camisetas sin mangas y los pantalones cortos. Sudando. Dándolo todo cuando toca levantar esas mancuernas y en las máquinas en unos vídeos que su mujer ha colgado en redes sociales.

"Mi marido está aquí desde las seis de la mañana. Ha hecho 45 minutos en la cinta de correr", ha compartido ella.

Todo, en riguroso directo. Sin trampa ni cartón, para delicia de esos tiktokeros e influencers que busca atraer para su causa electoral.

Porque en plena fiebre del fitness y demás, Lula es el último en sumarse a la moda deportiva para sumar votos en tiempos preelectorales y también para viralizar su mensaje. "Para vivir hasta los 120 hay que hacer lo que hago", ha ironizado.

No es el único que ha mostrado sus dotes atléticas en redes sociales. Otros, como Barack Obama o el mismísimo Joe Biden, le dieron al 'running' por la Casa Blanca mientras que Emmanuel Macron prefirió el boxeo.

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