Trump intenta desvincularse de Epstein: "Inventaba memos sobre mí, averigüen qué sabía de Clinton"

Donald Trump niega cualquier vínculo incriminatorio con Jeffrey Epstein, a pesar de la aparición de correos electrónicos del fallecido magnate que sugieren que Trump estaba al tanto de sus actividades. A bordo del Air Force One, Trump afirmó que Epstein "inventaba memos" y redirigió la atención hacia figuras como Bill Clinton. Aseguró que su relación con Epstein fue "muy mala" y sugirió que los documentos fueron fabricados cuando él llegó a la Casa Blanca. Trump instó a investigar qué sabía Epstein sobre otras personalidades. El tema es incómodo para Trump, mientras el Congreso debate un proyecto de ley para desclasificar documentos relacionados con Epstein, enfrentando obstáculos en el Senado.

Donald Trump intenta negar cualquier vínculo incriminatorio con Jeffrey Epstein mientras siguen saliendo a la luz correos electrónicos y otros documentos del fallecido magnate y delincuente sexual en los que aludía al actual presidente de Estados Unidos y daba a entender que estaba al tanto de sus actividades.

A preguntas de la prensa sobre este asunto a bordo del Air Force One, el mandatario republicano ha asegurado que el financiero "inventaba memos" sobre él y ha instado a los investigadores a centrarse en lo que Epstein sabía de figuras como el expresidente demócrata Bill Clinton.

Cuando uno de los periodistas le ha preguntado por la una nota atribuida a Epstein en la que sugería que "sabía sobre las chicas", Trump ha respondido con un "yo no sé nada sobre eso", antes de redirigir la atención hacia otros nombres asociados con el magnate. "La pregunta es qué quiso decir él después de pasar todo su tiempo con Bill Clinton y Larry Summers", ha deslizado, subrayando que esas relaciones eran mucho más estrechas que la suya.

Trump ha insistido además en que su relación con Epstein había sido "muy mala durante muchos años" y ha sugerido que los supuestos apuntes encontrados entre sus documentos los fabricó él mismo cuando Trump llegó a la Casa Blanca. "Él veía fortaleza porque yo era presidente, así que se dictaba memos a sí mismo. Denme un respiro", ha espetado.

Así, el mandatario ha pedido que se investigue qué información tenía Epstein sobre otras personalidades y entidades financieras. "Tienen que averiguar qué sabía con respecto a Bill Clinton (…) a toda esa gente que él conocía, incluida JP Morgan", ha lanzado. Y, cuando un reportero ha intentado preguntarle por qué la Casa Blanca no respalda la publicación inmediata de todos los archivos si no hay nada incriminatorio para él, Trump le ha interrumpido abruptamente con un: "¡Silencio! ¡Silencio!".

Está claro que este es un tema muy incómodo para el presidente estadounidense, en medio de crecientes presiones en el Congreso para votar un proyecto de ley que obligaría a desclasificar miles de documentos relacionados con Epstein. Aunque la Cámara de Representantes ya cuenta con las firmas suficientes para forzar una votación, el proceso enfrenta obstáculos en el Senado, lo que mantiene la divulgación de los archivos en suspenso.

