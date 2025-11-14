Riña con motosierra y rastrillo: la trifulca de dos hombres en Ferrol

El contexto Los implicados, que resultan ser familia, comenzaron a amenazarse entre gritos en medio de la calle. Tras unos minutos de tensión, se acercaron, pero finalmente no llegaron a las manos.

En el barrio de Caranza, Ferrol, A Coruña, se produjo un insólito enfrentamiento entre dos hombres, quienes, pese a ser familiares, se amenazaron en plena calle. Uno de ellos llevaba una motosierra encendida, mientras que el otro sostenía un rastrillo. Aunque la situación fue tensa y atrajo la atención de los vecinos, no llegaron a las manos. Uno de los hombres huyó en coche, pero el conflicto continuó con la llegada de la Policía Local, ya que una mujer, pareja de uno de los implicados, apareció con un cuchillo. Finalmente, la mujer y los dos hombres fueron detenidos, acusados de amenazas.

Dos hombres han protagonizado una trifulca de lo más singular en Ferrol, A Coruña. Uno de ellos portaba una motosierra encendida mientras que el otro amenazó con un rastrillo.

Los implicados, que resultan ser familia, comenzaron a amenazarse entre gritos en medio de la calle. Tras unos minutos de tensión, se acercaron, pero finalmente no llegaron a las manos.

Uno de ellos acabó escapándose en un coche ante la incrédula mirada de los vecinos. Pero el incidente no terminó ahí ya que tras la llegada de la Policía Local, apareció en escena una mujer, pareja de uno de ellos, portando un cuchillo.

Los agentes pudieron detener a esta mujer y horas después, la Policía Nacional detuvo a los dos hombres implicados en la riña. Estos están acusados de un delito de amenazas.

Todo ha ocurrido en el barrio ferrolano de Caranza, que pudo ser testigo directo de un nuevo incidente que no ha pasado desapercibido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.