Ahora

En plena calle

Riña con motosierra y rastrillo: la trifulca de dos hombres en Ferrol

El contexto Los implicados, que resultan ser familia, comenzaron a amenazarse entre gritos en medio de la calle. Tras unos minutos de tensión, se acercaron, pero finalmente no llegaron a las manos.

Un hombre con una motosierra amenaza a otro en Ferrol, A Coruña.
Dos hombres han protagonizado una trifulca de lo más singular en Ferrol, A Coruña. Uno de ellos portaba una motosierra encendida mientras que el otro amenazó con un rastrillo.

Uno de ellos acabó escapándose en un coche ante la incrédula mirada de los vecinos. Pero el incidente no terminó ahí ya que tras la llegada de la Policía Local, apareció en escena una mujer, pareja de uno de ellos, portando un cuchillo.

Los agentes pudieron detener a esta mujer y horas después, la Policía Nacional detuvo a los dos hombres implicados en la riña. Estos están acusados de un delito de amenazas.

Todo ha ocurrido en el barrio ferrolano de Caranza, que pudo ser testigo directo de un nuevo incidente que no ha pasado desapercibido.

