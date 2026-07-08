Rutte defiende el "compromiso total" de Trump con la OTAN y reduce a "casos aislados" sus problemas con los aliados

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla a su llegada a la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.

¿Qué ha dicho? "Sabemos que la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados", ha declarado Rutte ante la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha comentado que la decepción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la falta de apoyo militar en la guerra contra Irán se limita a "casos aislados". Rutte destacó que, pese a las críticas, hubo unas 5.000 salidas de activos estadounidenses desde Europa y se aplican acuerdos bilaterales. En la cumbre de la OTAN en Ankara, se discutirá sobre Irán y la importancia de mantener el principio de libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Además, Rutte resaltó el incremento del gasto militar europeo, acercándose al de Estados Unidos, y mencionó que los aliados buscan alcanzar un 5% del PIB en defensa para 2035.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este miércoles que la decepción expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los aliados por no haberle apoyado militarmente en la guerra que inició contra Irán se limita a "casos aislados".

"Sabemos que la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados", ha declarado Rutte ante la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra hoy en Ankara.

El ex primer ministro neerlandés se ha pronunciado así preguntado por la "decepción" del mandatario estadounidense, que la semana pasada llegó a asegurar que si acudía a la cumbre de la OTAN era por que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo había convencido.

Rutte ha puesto de relieve no obstante que hubo unas 5.000 salidas de activos estadounidenses desde bases en territorio europeo y que "se están aplicando todos los acuerdos bilaterales de uso de bases".

"Una vez más, Europa es una gran plataforma de proyección de poder para Estados Unidos", ha recalcado Rutte. Según ha señalado, durante su sesión de trabajo de hoy, los líderes debatirán también sobre Irán.

"Espero que los aliados reafirmen hoy que Irán nunca, jamás, debe hacerse con capacidad nuclear", ha dicho, y ha agregado que también abordarán que el principio de libertad de navegación es "crucial" para los 32 aliados y que el estrecho de Ormuz debe "volver a abrirse por completo sin restricciones".

El secretario general aliado se ha referido también al incremento del gasto militar de los europeos y Canadá y ha asegurado que "Europa se está equiparando ahora con Estados Unidos" y que ha sido Trump quien "nos anima a hacerlo con mucha firmeza" desde su anterior presidencia.

"Por supuesto, también está la amenaza rusa, que nos obliga a actuar así en el flanco europeo de la OTAN", ha concluido. Rutte ha afirmado que en esta cumbre los aliados aplicarán los compromisos realizados en la cumbre del año pasado en La Haya de llegar a invertir el 5 % de su PIB en defensa para 2035.

"El presidente Trump ha logrado por fin lo que, desde (el presidente estadounidense Dwight) Eisenhower, los presidentes estadounidenses habían intentado hacer: equilibrar el gasto en defensa entre Europa y Estados Unidos", ha dicho.

Así, ha destacado que "ahora se está produciendo esta evolución" ya que este año los aliados ya han alcanzado el 4 % del PIB de inversión. "Así pues, una OTAN mucho más fuerte, una Europa mucho más fuerte dentro de una OTAN más fuerte: la OTAN 3.0", ha indicado.

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