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Era Trump 2.0

Trump insulta de nuevo a España ante Mark Rutte en la Casa Blanca: "Son un horror, un desastre"

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha asegurado que Madrid no quiere "pagar nada" en materia de cuotas como miembro de la Alianza Atlántica: "Creen que todo les va a salir gratis".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca
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Trump vuelve a la carga contra España. El presidente de Estados Unidos ha dicho este miércoles que España es un "horror" y un "desastre" como socio de la OTAN tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán.

El republicano, además, ha asegurado también que Madrid no quiere "pagar nada" en materia de cuotas como miembro de la Alianza Atlántica. Así se ha pronunciado el republicano en un encuentro en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le ha asegurado que se trata de un caso aislado en el marco europeo, donde ha afirmado que los socios han prestado apoyo logístico para el conflicto.

"España es un desastre. España es terrible, incluso desde tu punto de vista", le ha espetado Trump a Rutte durante la reunión en el Despacho Oval abierta a los medios. "No quieren pagar nada; creen que todo les va a salir gratis. España no es un buen grupo, no es para nada un buen grupo", ha añadido el mandatario.

Y no solo contra España, Trump ha cargado a su vez contra Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, países que también negaron apoyo logístico a EEUU en la guerra. "Nos decepcionó el Reino Unido, estamos decepcionados con Alemania y Francia, decepcionados con la mayoría de ellos", ha aseverado el republicano.

Esta no es la primera vez que Trump carga contra España. En abril, sin ir más lejos, no dudó en afirmar que es un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de "no contribuir prácticamente nada a la OTAN". Y este ya era el enésimo ataque del mandatario estadounidense contra el Gobierno de Sánchez.

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