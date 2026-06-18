Rutte quita hierro al reajuste de EEUU en Europa: "En caso de guerra, todos maximizaremos recursos"

¿Por qué es importante? Estados Unidos está reduciendo la presencia de sus tropas en Europa. Cuestionado por una cifra concreta de esta reducción, Rutte se ha limitado a decir que será "algo menor que en el pasado", pero seguirá siendo "considerable".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha minimizado la preocupación por el ajuste de las capacidades militares de Estados Unidos en Europa, asegurando que los aliados aumentarían sus recursos de inmediato si estallara una guerra. Rutte destacó que, en caso de activarse el artículo 5, todos los aliados, incluido EE.UU., maximizarían sus capacidades para ganar el conflicto. Aunque Washington ha reducido su contribución, Rutte celebró que los europeos ya trabajan para cubrir la brecha operativa. Afirmó que la presencia estadounidense será menor, pero aún considerable, y que los aliados europeos están cubriendo una gran parte de los recursos necesarios.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha restado importancia a la inquietud generada por el reajuste de las capacidades militares de Estados Unidos en Europa, confirmando que, al tratarse de una "herramienta de planificación", los aliados incrementarían de manera inmediata sus recursos en el caso de que estallara una guerra.

"¿Qué ocurriría en realidad si estallara una guerra? Supongamos que surge una situación que obligue a activar el artículo 5. Entonces todos los aliados, incluido Estados Unidos, maximizarían lo que pueden hacer para asegurarse de que podemos ganar la guerra", ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de asistir a la reunión de ministros de la Alianza que tiene lugar este jueves en Bruselas.

Rutte también ha detallado que el recorte de Washington es "inmediato", pero ha celebrado que los europeos ya están trabajando para cubrir la brecha operativa abierta por este movimiento, restando así dramatismo al desafío logístico que supone el cambio de postura de la Casa Blanca.

Ha insistido en que ya se sabía que "esto iba a ocurrir" porque Estados Unidos "tiene que atender múltiples teatros de operaciones" y no puede "dispersar demasiado sus recursos". Por ese motivo, ha argumentado, tenían que "reducir algo su contribución" al Modelo de Fuerzas de la OTAN, el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto.

Cuestionado por una cifra concreta de la reducción que está llevando a cabo Estados Unidos en Europa, se ha limitado a decir que la presencia norteamericana será "algo menor que en el pasado", pero seguirá siendo "considerable". "No puedo decirles exactamente cuánto, porque eso, por supuesto, es información clasificada", ha añadido.

El también ex primer ministro de Países Bajos, acto seguido, ha sugerido que "la buena noticia" es que los aliados europeos "ya están cubriendo una gran parte de esos recursos", que en algunos casos se está cerca de lograrlo, si bien "todavía hay ámbitos" en los que se necesita "hacer más trabajo".

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