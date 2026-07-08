Trump da por rota la tregua con Irán: "El alto el fuego se ha acabado. Son basura, personas crueles"

¿Por qué es importante? Trump ha dado por roto el memorando de entendimiento con Irán y ha asegurado que no seguirá negociando, tras los nuevos bombardeos de Teherán contra Baréin y Kuwait, que la República Islámica lanzó como represalia por un ataque previo de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado roto el memorando de entendimiento con Irán, afirmando que ya no tiene intención de negociar con Teherán. En la cumbre de la OTAN, Trump anunció que el alto el fuego ha terminado y calificó a los dirigentes iraníes de "basura" y "personas enfermas". Acusó a Irán de incumplir compromisos y actuar de mala fe, describiendo las negociaciones como una pérdida de tiempo. Las declaraciones se producen tras el fracaso de las conversaciones en Catar y la revocación de la licencia para que Irán exporte petróleo, aumentando así la presión económica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por roto este miércoles el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin al conflicto y ha asegurado que ya no tiene intención de seguir negociando con Teherán. "El alto el fuego se ha acabado. El memorando está muerto", ha afirmado antes de participar en la cumbre de la OTAN.

Trump ha asegurado que, para él, las conversaciones con el régimen iraní "se han acabado" y ha cargado duramente contra sus dirigentes. "Ya no quiero lidiar con ellos. Son basura. Son personas enfermas. Están liderados por personas enfermas. Son personas crueles y violentas. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", ha declarado.

El mandatario estadounidense también ha acusado a Irán de incumplir sus compromisos y de actuar de mala fe en las negociaciones. "Son unos mentirosos. Hacemos un trato y, cuando creo que lo tenemos cerrado, salen y hablan como si no existiera. En lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo tratar con ellos", ha expresado Trump durante un encuentro con el secretario general de la Alianza Atlántica, su fiel Mark Rutte.

El endurecimiento del discurso llega después del fracaso de las conversaciones indirectas celebradas en Catar, que pretendían avanzar hacia un acuerdo definitivo tras el memorando firmado con la mediación de Pakistán. Paralelamente, Washington intensificó la presión militar y económica sobre la República Islámica. El martes, el Ejército estadounidense lanzó una nueva oleada de bombardeos contra objetivos iraníes tras acusar a Teherán de atacar tres buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

La Administración estadounidense también revocó la licencia que permitía a Irán exportar petróleo y productos petroquímicos, una medida que supone un nuevo golpe para la economía iraní y eleva aún más la presión sobre el régimen.

Pese a la escalada militar, Irán ha mantenido su capacidad de respuesta. Las autoridades iraníes aseguran que los ataques estadounidenses no han frenado su estrategia y han respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait. Además, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado el derribo de un dron estadounidense MQ-9.

Desde Teherán, la respuesta política tampoco se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria ha calificado los bombardeos estadounidenses como un "acto flagrante de agresión", mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, uno de los responsables de las negociaciones, ha acusado a Washington de "violar" la tregua y dinamitar cualquier posibilidad de mantener abierto el canal diplomático.

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