La primera ministra de Dinamarca remarca que Groenlandia "no está en venta": "Estamos preparados para defender cada centímetro"

El contexto La primera ministra de Dinamarca responde así a las declaraciones de Trump, que ha vuelto a insistir en que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y no danés.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reafirmado que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio". Esta declaración surge tras las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insistió en que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense. Frederiksen destacó la importancia de respetar el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación y la integridad territorial de Dinamarca. Además, subrayó la disposición de Dinamarca para defender su territorio en el marco de la OTAN. Trump criticó a Dinamarca por no proteger adecuadamente Groenlandia, considerando su relevancia estratégica para Estados Unidos.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reafirmado que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.

"Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EEUU es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", ha dicho la mandataria danesa a su llegada de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara.

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", ha señalado la primera ministra nórdica.

Frederiksen también ha subrayado que Dinamarca "está lista para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, incluyendo su propio territorio", y ha recordado que uno de los motivos por los que se creó la Alianza Atlántica fue "para defenderse mutuamente".

La mandataria danesa ha reaccionado de este modo a las declaraciones de Trump en la víspera, en las que además de volver a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, repitió su acusación de que Dinamarca no hace lo suficiente para proteger ese territorio ártico.

"Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN.

Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia "es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos". El mandatario estadounidense criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, "con todo el dinero que (EEUU) gasta para ayudarles frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.