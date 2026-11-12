Ahora

Ya exCEO

Jensen Huang habría tenido una tercera relación extramatrionial con otra trabajadora de Nvidia

El contexto Una nueva revelación que llega tras conocerse que Huang también había sido infiel a su mujer con otra directiva de la compañía y con una empresaria china, la cual le habría espiado.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, JapónReuters

El ya exCEO de Nvidia, Jensen Huang, habría mantenido una tercera relación extramatrimonial. Se trata de una información que ofrece Reuters en exclusiva, a raíz de los testimonios de dos personas cercanas al asunto.

Una nueva revelación que llega tras conocerse que Huang también había sido infiel a su mujer con otra directiva de la compañía y con una empresaria china. Precisamente, el supuesto espionaje de esta última ha motivado la caída del ya exCEO.

Una decisión que, a su vez, abre la posibilidad de que la industria de la inteligencia artificial se vea perturbada, al ser Huang el mayor defensor de esta tecnología. Además, deja en el aire el futuro del fabricante de chips que él convirtió en un gigante de este sector.

Tras las presiones ejercidas sobre Huang al conocerse estas relaciones, la junta de Nvidia nombró a Colette Kress como su sustituta de forma interina, mientras arranca la carrera de sucesión al frente de la compañía.

A pesar de ello, y tras conocerse la marcha de Huang, lo cierto es que sus acciones caían hasta un 5,5% el jueves cuando se celebrara la reunión. Una caída que también se ha observado en la bolsa, donde Nvidia ha perdido más del 30% de su valor desde el pico del mes de octubre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska se niega a dimitir y se aferra a una investigación abocada al fracaso sobre la violencia policial durante el 11N
  2. Hacia las elecciones generales en directo | Los partidos cierran la precampaña: Sánchez recupera a Begoña Gómez, Albiol acompaña a Feijóo y Frente Amplio clama por la vivienda
  3. La UCO señala una "interlocución directa" entre Sánchez y Corvillo: el exchófer le contó a Aldama una reunión de 35 minutos organizada por Óscar López
  4. Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia tras el escándalo sobre sus infidelidades y un presunto espionaje
  5. Golpe a Núcleo Nacional: la jueza decreta el cese total de su actividad y el cierre de sus sedes
  6. Detenido un hombre en Gijón por matar a su expareja