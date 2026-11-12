Jensen Huang habría tenido una tercera relación extramatrionial con otra trabajadora de Nvidia

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa en la puerta de entrada tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón

El contexto Una nueva revelación que llega tras conocerse que Huang también había sido infiel a su mujer con otra directiva de la compañía y con una empresaria china, la cual le habría espiado.

El ya exCEO de Nvidia, Jensen Huang, habría mantenido una tercera relación extramatrimonial. Se trata de una información que ofrece Reuters en exclusiva, a raíz de los testimonios de dos personas cercanas al asunto.

Una nueva revelación que llega tras conocerse que Huang también había sido infiel a su mujer con otra directiva de la compañía y con una empresaria china. Precisamente, el supuesto espionaje de esta última ha motivado la caída del ya exCEO.

Una decisión que, a su vez, abre la posibilidad de que la industria de la inteligencia artificial se vea perturbada, al ser Huang el mayor defensor de esta tecnología. Además, deja en el aire el futuro del fabricante de chips que él convirtió en un gigante de este sector.

Tras las presiones ejercidas sobre Huang al conocerse estas relaciones, la junta de Nvidia nombró a Colette Kress como su sustituta de forma interina, mientras arranca la carrera de sucesión al frente de la compañía.

A pesar de ello, y tras conocerse la marcha de Huang, lo cierto es que sus acciones caían hasta un 5,5% el jueves cuando se celebrara la reunión. Una caída que también se ha observado en la bolsa, donde Nvidia ha perdido más del 30% de su valor desde el pico del mes de octubre.

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