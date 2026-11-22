El contexto Dos países vecinos, con gobiernos ideológicamente afines, comparten ahora un descontento cada vez mayor entre una población que denuncia que ya no puede hacer frente a sus gatos: "No podemos aguantar más recortes presupuestarios", dice una manifestante,

Las políticas de austeridad en Argentina y Chile, bajo los gobiernos de ultraderecha de Javier Milei y José Antonio Kast, están generando un creciente malestar social. A pesar de las promesas de recuperación económica, los recortes y el aumento del costo de vida han provocado protestas. En Argentina, la reducción del papel estatal ha dejado al 75% de la población con ingresos bajos, mientras que más de 30.000 empresas han cerrado. En Chile, el plan de austeridad de Kast ha sido rechazado por más del 70% de la población. Perú y Paraguay enfrentan situaciones similares, y en Colombia, las reformas tributarias generan controversia.

Prometieron recuperar sus economías, acabar con el despilfarro y devolver la prosperidad a sus países. Sin embargo, las políticas de austeridad de los gobiernos de ultraderecha están provocando un creciente malestar social en Argentina y Chile, donde las protestas contra los recortes y el encarecimiento de la vida cruzan fronteras.

Dos países vecinos, con gobiernos ideológicamente afines, comparten ahora un descontento cada vez mayor entre una población que denuncia que ya no puede hacer frente a sus gatos: "No podemos aguantar más recortes presupuestarios", dice una manifestante, a lo que otro suma que no le "alcanza ni para comprar carne ni para pagar los servicios".

Las promesas de recuperación económica de Javier Milei y José Antonio Kast chocan con una realidad marcada por la pérdida de poder adquisitivo, los recortse en políticas sociales y el aumento de la desigualdad. En Argentina, el ajuste impulsado por Milei ha supuesto una reducción de la presencia del Estado en distintos ámbitos. Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo de CELAG Data y doctor en Economía, denuncia que "lo que han hecho es una desaparición del Estado en todo lo que serían políticas sociales". Según sus datos, el 75% de la población argentina tiene un ingreso per cápita por debajo de un millón de pesos, unos 630 dólares.

Además, más de 30.000 empresas han cerrado desde la llegada del presidente argentino al poder, una situación que golpea a empresarios y trabajadores: "Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas", lamenta Martín Abigador, empresario.

Al otro lado de la cordillera, Chile tampoco escapa al descontento. El plan de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast ha generado críticas y un rechazo que, según los datos aportados, supera el 70% de la población, pese a llevar apenas unos meses en el poder. Serrano Mancilla cuestiona también el modelo económico chileno y apunta a la salida de capitales: "Por cada dólar que acaba llegando a Chile, acaban saliendo dos dólares en el mediano plazo".

El malestar económico y social se extiende también a otros países de la región. Perú y Paraguay han aplicado políticas neoliberales similares, mientras que la reciente quiebra bancaria en Paraguay ha tenido un impacto que afecta a buena parte de la población.

Mientras, en Colombia, las nuevas propuestas económicas incluyen recortes y reformas tributarias que también han despertado polémica. Serrano Mancilla cuestiona el reparto de la carga fiscal planteado y sostiene que "por cada peso colombiano" que le va "a aliviar al capital en la tributación en el año próximo" le va "a cargar tributariamente ocho pesos a los hogares".

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